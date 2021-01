¿Y si de repente damos la sorpresa en la Copa?

Lo que les voy comentar les va a parecer un cuento de hadas, pero déjenme soñar un poco y pensar que seguir adelante en la Copa tras ese partido a vida o muerte en el Sánchez Pizjuán sí que es posible para este Valencia CF que cabalga muy por debajo del ritmo que últimamente lleva el Sevilla. Pero una cosa tiene que quedar clara, si al Valencia le da por jugar los noventa minutos al mismo nivel que hizo en la primera parte contra el Atlético de Madrid, somos entonces capaces de dar la sorpresa. Lo triste es que, traducido a la situación actual, jugar contra el Sevilla en el fondo sea hacerlo contra un rival de superior categoría, y además será en su propio campo, lo que ya lo convierte en una misión casi imposible para los hombres de Gracia. Pero les digo una cosa con calma y sin pasarme de optimista, el Valencia CF sí puede ganar y seguir adelante en la Copa. Sería una gran sorpresa y ya es triste que una victoria del Valencia en Sevilla lo veamos como una sorpresa. Así estamos.





La ilógica del fútbol



A favor de los de Javi Gracia solo debemos tener en cuenta que el campo del Sevilla, igual que todos en estos momentos, será un campo vacío, y eso es como quitarse de encima un enemigo de considerables proporciones. Yo la única condición que le pongo al Valencia CF es muy simple y sin demasiada exigencia. Me gustaría que todos los jugadores elegidos por el entrenador jugaran a muerte los noventa minutos para dejar el pabellón del Valencia al nivel que más o menos queremos todos. Va a ser complicado y se puede hasta pensar que casi imposible, pero en el fútbol siempre se dan resultados sorprendentes y se guarda cosas casi inverosímiles.

Y este es el caso. Los milagros sí que existen en el fútbol y soñar con ellos no es ningún pecado. Yo sueño con la victoria o el pase a la siguiente ronda y al menos voy a sonreír durante unas horas, luego que pase lo que tenga que pasar. Pero recuerden, en el fútbol no siempre se impone la lógica, esa que dice que el Sevilla tiene ahora más plantilla y compite un escalón por encima.



Y lo de los fichajes



Me encanta ver como este periódico trata de transmitir a la gente las opciones que hay de que el Valencia CF acabe reforzando de verdad el equipo, pero yo siento ser bastante pesimista al respecto. Y esto es así porque a Peter Lim no lo veo nada preocupado por el asunto y ni siquiera sé si el esfuerzo que se está haciendo por traer algún jugador a la hora de la verdad tendrá su bendición o no servirá para nada. No se trata, que quede claro, de fichar lo que sea para cubrir el expediente, eso sería ya el colmo de la torpeza y una burla más al valencianismo, que asiste abochornado en esta sinrazón a la que nos ha trasladado el señor máximo accionista y que parece no tener fin. Me gustaría aplaudir algún fichaje si hay un análisis y el jugador que venga sea lo que necesita el entrenador, que sirva para reforzar de verdad este equipo y ayude a mejorar los resultados, que hace falta. Pero les debo ser sincero, a fecha de hoy la realidad me indica que todo eso es del todo imposible.

Más opiniones de Vicente Bau.