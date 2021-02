Un paso adelante en el que hace falta algo más

El partido del Valencia CF ante el Athletic fue más que estimable y si analizamos bien este choque lo cierto es que los tres puntos merecieron volar hacia Mestalla. El Athletic no dio muestras de la reacción que está teniendo en estos momentos y se diluyó ante el empuje desigual del equipo valenciano. Y digo desigual por una sencilla razón. Casi hasta la fecha, o mejor dicho desde que empezó el campeonato, contábamos con dos jugadores con un nivel muy por encima del resto teóricamente. Pero eso se ha quedado en simple teoría y en este último partido ante el Athletic fue una pena observar el bajón tremendo que han pegado jugadores que tienen talla de sobra para ser mucho más determinantes. Gayà, desconozco si es por culpa de los nervios al observar que su equipo no funciona, está defendiendo muy regular y casi siempre está mal colocado. Su rendimiento esté a años luz de ese justo rendimiento que le llevó con justicia y merecimiento a la selección y ahora lo que debería hacer es concentrarse por el bien del equipo y por quitarle a Jordi Alba ese puesto en la selección que hoy en día, observando jugar a ambos, el del Barça se lo merece por delante de Gayà. Bien, y del otro que quiero hablar es de Maxi y de su rendimiento sobre el terreno de juego. En el nuevo estadio del Athletic desapreció durante todo el partido. Y eso, permítanme decirlo, es casi un insulto para el jugador que debe ser el referente de este equipo. El Valencia sin Maxi, o con un Maxi que no mete ni la pierna, es menos equipo de lo que nos demostró ante el Athletic. En resumen, con Gayà y Maxi Gómez a pleno rendimiento no se hubiera escapado la victoria ante un Athletic metido en mil batallas y que jugó el partido a un ritmo mucho menor del habitual. Esperemos acontecimientos, pero los dos mejores de esta plantilla, Gayà y Maxi, son los que tienen que tirar del carro en serio y demostrar su calidad. Y eso no lo hicieron el pasado domingo.



Y lo de Cutrone



Tenía muchas ganas de ver en acción a los nuevos refuerzos del Valencia, los tres jugadores fichados en este mercado invernal, y Gracia solo dió entrada en la segunda parte a Cutrone por Manu Vallejo y su presencia sobre el césped fue muy escasa, carente de ritmo competitivo, dio la impresión de estar un poco gordito, y su colaboración con el ataque del equipo fue francamente pobre. Incluso tuvo una oportunidad de marcar un gol e hizo una pifia francamente espectacular e inesperada para un jugador como él del que se espera muchísimo más. En resumen, Cutrone fue una decepción grande y da miedo pensar que los tres fichajes del Valencia son más o menos del mismo nivel que el demostrado por el delantero. Yo, por decirlo de una forma sencilla, hubiera preferido que Vallejo siguiera en el campo en lugar de Cutrone.

