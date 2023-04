El entrenador del Villarreal CF, Quique Setién, apuntó sobre el partido de este sábado contra el Valladolid, en La Cerámica, que estos encuentros son los que se les han complicado durante la temporada y, por ello, son conscientes de la importancia y la dificultad de sumar los tres puntos.

"En principio estamos bien, hemos hecho buen trabajo y buenos entrenamientos. Esperamos un partido complicado, ya que el Valladolid a pesar de su situación tiene buenos los jugadores y es un buen equipo. Sabemos que estos equipos nos comprometen. Lo hemos advertido y se lo hemos dicho a los futbolistas", contó en la previa del duelo.

Setién, que afirmó que están en el camino correcto, no por los resultados, sino más bien por el juego, remarcó que el Valladolid se está jugando la vida y hay que tener en cuenta que no se gana fácil a nadie.

"Ya hemos tenido varios varapalos con equipos más flojos, y la realidad es que cuesta mucho sacar los partidos adelante. Todos los equipos comprometen en el aspecto táctico, y el Valladolid es uno de ellos. Lo que me preocupa es estar concentrado y hacer bien las cosas", reflexionó.

Sin embargo, Setién dijo que "los malos resultados contra los equipos de la parte baja no solo le pasan al Villarreal": "A veces no es una cuestión de no salir mentalizados, a veces el rival que sale fuerte y sale bien, ya que también se juega mucho, por lo que sacar conjeturas solo por la situación o lugar que ocupan en la clasificación es el error. Estamos intentando meter en la cabeza de los jugadores que hay mucha igualdad y que los partidos son muy difíciles".

Además, el técnico cántabro apuntó que, aunque haya algunos ligeros cambios en el Valladolid por el cambio de entrenador, cree que en esencia es bastante similar. "Solo tenemos la referencia de un partido. Fue un partido en el que lo hicieron bien, pero solo empataron. No sé si va a cambiar más cosas con más días de trabajo. Aunque como he dicho, me preocupa más lo que hagamos nosotros y cómo afrontemos el partido", comentó respecto a un rival directo del Valencia CF por la permanencia.

Lesiones y cambios

Sobre las bajas, apuntó que tanto el defensa central Raúl Albiol como el centrocampista Étienne Capoue están para jugar tras recuperarse de sus respectivas lesiones, si bien matizó que aún no ha decidido si de inicio o solo algunos minutos.

"Han hecho todos los entrenamientos con el grupo, por lo que estamos en disposición de poder contar con ellos" dijo de los dos jugadores, mientras que de Gerard Moreno expresó que "todavía no hay una fecha de regreso. Está trabajando bien y mejorando. Pero ahora mismo no se puede saber cuándo va a regresar", explicó.

Por otro lado, Setién valoró que su equipo últimamente está más reforzado en muchos aspectos y han encontrado un mayor equilibrio en el campo. "Todos los equipos descuidan un poco su línea defensiva y cuando eres atrevido es complicado mantener el equilibrio defensivo. Pero es algo que creo que le pasa a la mayoría de los equipos", añadió.

Además, también dijo que Nico Jackson podría jugar por el sancionado Yeremy Pino. "Tengo alternativas y tengo muy claro lo que vamos a hacer. Pero puede jugar cualquiera. Todavía no lo saben los jugadores, por lo tanto, no lo voy a decir. En este partido vamos a hacer cambios por obligación y otros porque crees que puede sorprender al rival", expresó