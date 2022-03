Existe una bacteria llamada Staphylococcus aureus que puede complicar cualquier intervención quirúrgica.

Se trata de una bacteria multirresistente a los fármacos es la causa más común de infecciones en el sitio quirúrgico. Pues bien, una mora típica de Finlandia podría ser capaz de combatirla.

Así lo indica un estudio internacional publicado recientemente en la revista especializada Antibiotics, en el que participa el Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Príncipe de Asturias (HUPA) de Alcalá de Henares.

Este ensayo se titula:

«El componente Sanguiin H-6 de las semillas de las moras de los pantanos (Rubus chamaemorus) puede prevenir el desarrollo de biopelículas de Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina durante la infección de heridas».

Y en él se han investigado las propiedades antimicrobianas de dos principios activos aislados de una mora.

En concreto de la conocida como zarzamora de los pantanos (Rubus chamaemorus L.).

Se trata de un tipo de baya nativa de las regiones árticas y subárticas de los países Nórdicos.

Y lo que vienen a demostrar es que esta mora es capaz de combatir a la bacteria Staphylococcus aureus, microorganismo involucrado en gran parte de las infecciones postquirúrgicas multirresistentes, contra la que antibióticos como la meticilina no funcionan.

Una mora contra una bacteria multirresistente

Estas moras de los pantanos son de color amarillo dorado, blandos y jugosos frutos y tienen un alto contenido de vitamina C. Normalmente se consumen como mermeladas, zumos, tartas o licores.

En Finlandia, estas moras se consumen junto con Leipäjuust (un queso local).

Además, son ricas en compuestos fenólicos, unas sustancias de conocidas propiedades antimicrobianas que evitan la formación de biopelículas bacterianas que protegen a los gérmenes frente a la acción del sistema inmune y de los antibióticos.

Estas cualidades hacen a estas moras puedan ser capaces de combatir bacterias multirresistentes.

El estudio muestra la excelente actividad antimicrobiana de uno de los principios activos aislados de las semillas de estas moras (Sanguiin H-6) en ensayos in vitro e in vivo, en un modelo de herida.

Una gran noticia, puesto que estos ensayos abren el camino para un posible uso en la prevención de la infección de herida quirúrgica, un tipo de infección postquirúrgica.

Consecuencias de las bacterias multirresistentes

La resistencia bacteriana a los fármacos ya es considerada como un riesgo sanitario global. Su causa se debe, principalmente, al consumo excesivo o inadecuado de antibióticos.

Desde el Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos ofrecen datos desalentadores.

Alrededor de 33.000 personas mueren cada año en Europa como consecuencia de infecciones resistentes, unas 4.000 muertes en España, lo que supone cuatro veces más que las muertes provocadas por accidentes de tráfico.

Pero no sólo fallecimientos.

Las infecciones postquirúrgicas provocadas por bacterias multirresistentes como el Staphylococcus aureus, aumentan la estancia hospitalaria y los tratamientos antibióticos y se acompañan también de un mayor número de intervenciones quirúrgicas e ingresos en la UCI.

Además, suponen una carga económica muy importante para el sistema sanitario.

Por ejemplo, se ha calculado que cada infección de una prótesis de rodilla o cadera puede suponer un coste añadido aproximado medio de 50.000-70.000 euros.

Este último es un problema de importancia cada vez mayor por el envejecimiento de la población del planeta.

Por tanto, la prevención de este tipo de infecciones es un tema clave que deberá investigarse en los próximos años.

El estudio se ha realizado en colaboración con el Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz, el Instituto Carlos III (CIBER-ID) y diferentes centros de investigación de Finlandia que incluyen University Hospital of Helsinki y el VTT Technical Research Centre of Finland Ltd.

Por parte del HUPA participan el responsable del Servicio de Microbiología, Dr. Juan Cuadros, y el Dr. Ramón Pérez Tanoira, adjunto de este Servicio que participa desde hace años en diferentes proyectos de investigación de la Universidad de Helsinki, donde realizó su segundo doctorado en nuevas terapias frente a las infecciones asociadas a la formación de biopelículas bacterianas.