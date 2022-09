La selección española afrontará la prueba en línea elite que cerrará los Campeonatos del Mundo de ciclismo en Carretera de Wollongong (Australia) con "dos bazas", las del catalán Marc Soler para intentar "dinamitar la carrera" antes del final y el asturiano Iván García Cortina para "rematar al esprint" si se llega en grupo.

"Venimos a estar atentos, a estar siempre en puestos de cabeza y a esperar el momento justo para aprovechar, sacar el máximo y quedar lo más adelante posible. Y, si no que venga por detrás Cortina y que remate ahí", explicó en pocas palabras Soler la estrategia del grupo que dirige Pascual Momparler.

"Tenemos dos ciclistas que pueden compartir el liderato. Uno es un clasicómano esprinter que lo que tiene que hacer es ir a rueda y que no se le vea hasta los últimos 500 metros en el esprint; y el otro todo lo contrario, es un ciclista que a falta de 40/50 kilómetros ya está en carrera, ya está atento, dinamiza y dinamita mucho la carrera", se extendió el seleccionador en una rueda de prensa telemática desde Australia junto a Soler y Cortina.

Para resumir, Momparler parafraseó a su antecesor Javier Mínguez, cuando dirigió el oro de Alejandro Valverde en 2018 de que "un tiro, un muerto". "Hemos venido a por la medalla, no a hacer una exhibición", dijo el técnico valenciano enmarcando con claridad el sitio de España en la carrera.

"No somos favoritos pero en alguna pizarra estaremos a vigilar. Tenemos que esperar a que la carrera sea dura, no creo que tengamos una selección con bastante fuerza como para hacer la carrera dura", avanzó al poner en valor el papel de sus dos líderes.

"Tenemos una combinación muy buena y dos líderes que poco se van a pisar. Estoy seguro de que cuando muchas selecciones repasen y den la charla el día anterior, saldrá el nombre de Soler como uno de los posibles dinamizadores y que va a tener a algún francés y a algún belga muy pegaditos e incluso su compañero Pogacar dudo que lo deje ir sabiendo las piernas que tiene", apuntó ahondando en el papel que espera de un Soler que se encuentra "bien" tras su gran Vuelta a España.

"Creo que llego bien. Terminé bien la Vuelta y luego pude descansar en casa. Luego, el viaje ha sido largo, pero la forma no se pierde en una semana", dijo el de Vilanova i la Geltrú.

También se ve en forma Cortina. "Me encuentro bien", resumió el de Gijón, que "no esperaba estar aquí para nada", tras no se convocado en primera instancia, pero para quien estar en la selección "siempre es un placer". Y relató su viaje al Mundial desde Canadá, donde había disputado unas carreras: "fui a casa, vi a mi hijo nacer y me vine para aquí".

El asturiano, por otro lado, considera que "el kilometraje" de la carrera, un total 267 kilómetros, les "va bien a los dos". "El repecho es más duro de lo que parece y el resto del circuito, curva y contracurva, no tiene mucho más", añadió sobre le circuito final de Wollongong de 17 kilómetros al que tendrán que dar 12 vueltas tras un tramo inicial con un puerto de más entidad.