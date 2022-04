El Elche dio un paso de gigante en sus aspiraciones de lograr la permanencia en Primera tras superar al Mallorca, rival directo, que no logra alejarse de la zona de peligro. La revolución en la alineación diseñada por Francisco, que introdujo seis cambios con respecto al último partido, dio sus frutos y el Elche logró romper su mala dinámica ante un Mallorca que no pudo confirmar la mejoría experimentada tras la de Javier Aguirre y que pierde, además, el coeficiente particular con un rival directo.

El Real Mallorca desconectó la posible salida en tromba del Elche con una fuerte presión y un juego vertical y físico, aunque la primera ocasión, a los diez minutos, fue local tras un centro de Fidel que Guti, en boca de gol, no logró embocar con todo a favor. La acción animó al Elche, que ya asumió el control absoluto del juego ante un Mallorca replegado a la espera de aprovechar algún error ilicitano para proyectarse al contragolpe. El Elche manejó el balón con paciencia y buscó los espacios por las dos bandas y con la movilidad de Kike Pérez y Ponce, pero el conjunto balear, bien protegido, apenas vio amenazada su portería. El Mallorca dio su primer aviso en una contra que Jaume Costa no llegó a culminar ante Badía en una acción en la que el lateral sufrió una lesión que le obligaría a abandonar el partido minutos después. La respuesta ilicitana fue inmediata. Segundos después, un pase filtrado por Josan al corazón del área no pudo rematarlo Fidel, solo y a placer, ante Sergio Rico. El Elche lo siguió intentando y encontró la recompensa al filo del descanso, cuando Mojica aprovechó un rechace defensivo de la defensa mallorquín para batir a Sergio Rico. Aguirre reaccionó tras el descanso con un cambio de sistema y la entrada de los asiáticos Kubo y Lee Kang In, quienes le dieron al Mallorca más desequilibrio y control del balón. El encuentro se abrió y fue el equipo de Francisco el que comenzó a disfrutar de espacios para contragolpear. El Mallorca dio un nuevo paso adelante con la entrada de Ángel y Salva Sevilla, agotando los cambios en apenas 10 minutos, pero el Elche, en la primera ocasión, volvió a golpear, ahora por medio de Pedro Bigas, que remató a la red de cabeza un falta botada por Fidel. El conjunto de Aguirre, obligado por el marcador y el cronómetro, pasó a dominar por completo la situación y Muriqi, a 20 minutos del final, tuvo la opción de recortar distancias, pero su disparo fue bloqueado por Josan. El Elche, concentrado y solidario en defensa, mejoró con los cambios y esperó la oportunidad para sentenciar, a diez minutos del final, tras un autogol de Lee Kang In para delirio del Martínez Valero, que ya ve muy cerca la permanencia de su equipo. El Mallorca aprovechó la relajación de su rival para rondar el gol, aunque solo Muriqi, con un disparo al larguero, estuvo cerca de maquillar el marcador. Boyé, fuera durante un mes Ficha técnica: 3 - Elche: Edgar Badía; Gonzalo Verdú, Roco, Bigas (Diego González, m.86); Josan (Tete Morente, m.71), Mascarell, Guti (Gumbau, m.67), Fidel (Pere Milla, m.67), Mojica, Kike Pérez (Piatti, m.71) y Ponce. 0 - Mallorca: Sergio Rico; Maffeo (Kang In Lee. m.46), Valjent, Raillo, Brian Olivan, Jaume Costa (Gio González, m.36); Baba (Salva Sevilla, m.55), Antonio Sánchez, Dani Rodríguez (Take Kubo, m.46), Amath (Ángel, m.55) y Muriqi. Árbitro: Sánchez Martínez (Comité Murciano). Mostró tarjeta amarilla a Brian Oliván, Baba y Antonio Sánchez por el Mallorca, y a Bigas y Mascarell por el Elche. Goles: 1-0, m.42: Mojica. 2-0, m.57: Bigas. 3-0, m.80: Kang In Lee, en propia puerta. Incidencias: Encuentro correspondiente a la trigésimo segunda jornada de la Liga Santander disputado en el estadio Martínez Valero ante 20.257 espectadores.