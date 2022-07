El caso Pere Milla queda cerrado: se queda en el Elche. Tras unas semanas de incertidumbre en las que se llegó a especular con una salida a la fuerza, el atacante vestirá la franja verde durante tres temporadas más, hasta 2025. Así lo ha confirmado el equipo del Martínez Valero este sábado.

"Hola, franjiverdes. Aquí os saluda uno de los vuestros, porque así me hacéis sentir. Al final casa es casa y han sido semanas muy difíciles. Se han hecho muy largas pero solo puedo deciros que va a ser un año inolvidable y esperemos que este sea el centenario más bonito de la historia de todos los clubes de LaLiga, seguro que será así. Deciros que he renovado hasta 2025, que esto no se termina aquí y hay Pere Milla para mucho rato. Estoy feliz de estar aquí, que es lo que más quería en esta vida. Gracias por todo, nos vemos pronto y Mucho Elche.