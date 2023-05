El entrenador del Elche CF, el argentino Sebastián Beccacece, afirmó este martes, que su equipo ha cambiado en las últimas jornadas el sufrimiento por el descenso por la posibilidad de disfrutar del juego.

"Estamos creciendo y mostrando un poco más de continuidad, que es algo que te lo da el tiempo", dijo en rueda de prensa el preparador rosarino, quien pidió a sus jugadores seguir con la misma exigencia "para no caer en los viejos errores".

Beccacece tuvo palabras de elogio para el Sevilla, próximo rival, y explicó que para su equipo enfrentarse a un rival de esta magnitud supone "una linda oportunidad para desafiarnos, como ya hicimos ante el Atlético".

"El fútbol permite a un grupo humilde competir y nuestra fuerza debe ser la unión", añadió el entrenador, quien destacó la labor que está realizando en el banquillo del Sevilla el técnico José Luis Mendilibar.

"Es maravilloso, no solo por meterlo en un lugar de privilegio, sino porque ha logrado mantener la competitividad más allá de que juegue uno u otro. Con cada jugador que he hablado y que lo ha tenido me ha dicho maravillas de él. Y eso no es sencillo por lo que sí pasa es por algo", argumentó.

En cuanto al Sevilla que se puede encontrar el Elche, el entrenador reiteró que con independencia de los jugadores mantiene unas características que no cambian "porque todo está muy claro".

"Si jugamos con un equipo con rotaciones ya demostró que lo hace bien en Valladolid o en el clásico, y si no jugaremos ante un finalista europeo", avisó el entrenador del Elche.

El rosarino se mostró feliz por tener la oportunidad de "desafiar" al equipo de Mendilibar y no quiso especular con qué habría pasado si en lugar de llegar al Elche en marzo lo hubiera hecho en octubre, como fue el deseo inicial del propietario del club.

"Las cosas son como son y hay que aceptarlas. Aquí había urgencias y no se podía esperar a la evaluación. No se sabe qué pudo haber pasado, pero estamos ahora felices, disfrutando del presente y preparando el futuro", dijo el técnico.

Beccacece, pese a reconocer que trabaja para el próximo curso, evitó mirar más allá de la presente temporada y del partido ante el Sevilla y volvió a elogiar la predisposición de todos los jugadores con los que cuenta en su plantilla.

Para el entrenador, el Elche se liberó futbolísticamente tras la victoria ante el Rayo y confió en que los internacionales argentinos, Lucas Boyé y Lautaro Blanco, puedan quedarse en el club en Segunda.

"Son profesionales y son del Elche. Contamos con ellos, pero luego hay un mercado largo y sabemos cómo funciona esto", explicó el argentino, quien realizó una lectura positiva de sus dos primeros meses en el club. "Hemos podido organizarnos en una situación muy deteriorada emocionalmente y tener el disfrute de volver a competir", concluyó.