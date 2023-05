El defensa central del Elche, Pedro Bigas, aseguró este miércoles, en rueda de prensa, que uno de los motivos que le han llevado a aceptar la renovación por dos temporadas más es su deseo de conseguir un ascenso a Primera con el equipo ilicitano.

"No he tenido la oportunidad de vivirlo y quiero conseguirlo. Me motiva y es un plus ver que se están haciendo las cosas bien para lograrlo", dijo el balear, quien pese a contar con otras ofertas admitió que fue "fácil" llegar a un acuerdo con el club.

"Cuando te sientes a gusto, querido y valorado todo es más fácil. Me siento bien y mi familia también es feliz. No puedo pedir más. Lo que quiero es estar el máximo tiempo e intentar devolver al Elche a Primera lo antes posible", añadió.

Pedro Bigas recalcó que lo más difícil de conseguir en un vestuario es la "unión" y destacó que eso es algo "que ya tiene el Elche".

El central admitió que la presencia del argentino Sebastián Beccacece en el banquillo del equipo para la próxima temporada ha sido determinante para su continuidad "por la confianza que me está dando, lo que transmite al equipo y todo lo que ha aportado".

"Al final lo que quieres es ver que las cosas se están haciendo bien", añadió el defensa, quien valoró el buen final de temporada del Elche que, en su opinión, marca el "camino a seguir" para el próximo curso.

"Estamos convencidos de lo que nos transmite y nos enseña el entrenador y los resultados nos hacen ver que vamos en la dirección correcta", argumentó el defensa balear, quien dijo que partir como favorito al ascenso el próximo curso no será una presión sino motivación" para el equipo.

"No será fácil. Tenemos que llevarlo con naturalidad y sabiendo que cada fin de semana será una batalla", aseguró el central, quien manifestó su deseo de finalizar la competición con un triunfo ante el Cádiz.

"Haremos todo lo posible por ganar. No lo hemos pasado bien, pero la gente menos. Soy aficionado y sé cómo se sienten. Queremos darlo todo en el campo y lograr una victoria para que sea una despedida alegre, dentro de lo que cabe, porque se lo merecen", concluyó.

El secretario técnico del club, Sergio Mantecón, afirmó, por su parte, que Pedro Bigas es un "pilar básico" para el club y la plantilla y uno de los "refuerzos más importantes" para intentar volver a "Primera División".