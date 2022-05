Álvaro Morata ya conoce su futuro más próximo y parece estar lejos de Turín. El equipo ‘bianconero’ ha comunicado al internacional español que no ejercerá la opción de compra que tiene sobre el futbolista de 35 millones de euros para que pase a formar parte del conjunto italiano completamente.

Morata regresó a Italia en la temporada 2020-2021 como cedido del Atlético de Madrid con visas a no volver a la capital de España; sin embargo, la ‘Vechia Signora’ no puede pagar el traspaso del excolchonero por no disponer del dinero necesario para afrontar su incorporación.

Este fin de semana, el delantero jugará el que parece su último partido con la Juventus ante la Fiorentina y cerrará la temporada con nueve goles y siete asistencias en la Serie A. Simeone no cuenta con él para sus planes de futuro y Morata deberá sondear de nuevo el mercado de fichajes.