Cristiano Ronaldo vive días incómodos. El astro portugués, que volvió con ilusión al Manchester United hace un año, ahora quiere irse a toda costa. No concibe quedarse sin jugar la Champions después de 19 temporadas consecutivas disputando la máxima competición europea y la única opción para estirar la racha es volver a salir de Old Trafford. Los red devils, sin embargo, afirman que no está en venta.

Consciente de su deseo, Jorge Mendes lo ha ido ofreciendo a diferentes equipos. El primero fue la Roma, pero ahí tampoco jugaría la Liga de Campeones. Después el Bayern, que lo rechazó. El Barça, el Chelsea y la Juventus se lo piensan, pero ninguno termina de dar el paso. Por eso mismo, el agente portugués ha propuesto su fichaje al Paris Saint-Germain. El PSG dice no al fichaje de Cristiano Ronaldo Lo cierto es que Nasser Al-Khelaïfi no se ha sentido tentado en ningún momento ante la opción de contratar a Cristiano Ronaldo. El luso tiene 37 años y la política del PSG está siendo fichar a futbolistas jóvenes para que encajen mejor con Mbappé. De ahí la contratación de Vitinha y el interés por Renato Sanches, entre otros futbolistas que están en la órbita parisina. El PSG se fija en dos jugadores sub-23 La respuesta, según Le Parisien, es un no rotundo. Todo ello a pesar de que a Cristiano Ronaldo le seducía jugar con Messi, el que ha sido su gran rival durante tantos años. Sin embargo, el Paris Saint-Germain está centrado en cerrar otras operaciones y el de Madeira no jugará en el Parque de los Príncipes. El fichaje de Skriniar por el PSG depende de la llegada de su sustituto