El futuro del Antoine Griezmann es a día de hoy muy incierto. El delantero del Atlético de Madrid, que sigue siendo propiedad del FC Barcelona, disputó los 90 minutos ante el Real Madrid, pero el club del Manzanares sigue con la intención de no dejarlo disputar más de 30 minutos en los partidos para no pagar los 40 millones de euros de compra obligatoria pactados en el contrato de cesión.

El Atlético de Madrid no parece tener la intención de quedarse en propiedad con el francés y, en este sentido, los rumores sobre sus posibles destinos empiezan a salir. Según informa el periódico The Athletic, el Manchester United estaría interesado en llevarse al '8' a Old Trafford el próximo mercado invernal. En verano ya sonó para recalar en algunos equipos de la competición inglesa, pero ahora los 'res devil' son los que más interés muestran en Griezmann.

Para poder hacer frente la operación, el conjunto del Teatre de los Sueños debería dar salida antes a Cristiano Ronaldo, que cuenta con una ficha elevado dentro de la estructura de la entidad, por lo que aliviaría las cuentas y permitiría la operación para incorporar al delantero internacional con Francia. El portugués ya quiso salir el pasado mercado estival, por lo que no sería descabellado verle abandonar el Manchester United en los próximos meses en busca de otro reto