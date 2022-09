El verano pasado fue muy intenso para el Paris Saint-Germain. Hubo cambio de entrenador y director deportivo, se logró la renovación de Mbappé y hubo numerosas entradas y salidas en el equipo. La eliminación en la Champions a manos del Real Madrid marcó un claro punto de inflexión.

Sin embargo no todos los objetivos del mercado se cumplieron. Faltó el central estrella: Milan Skriniar. El PSG estuvo dispuesto a pagar 60 millones por él, pero el Inter de Milán se hizo fuerte pidiendo 70. Al no conseguir fichar a Bremer, el que iba a ser su sustituto, el cuadro neroazzurro no bajó sus pretensiones y no hubo acuerdo. El desenlace de todo ha sido que un Sergio Ramos en el que había confianza está brillando tras un año pasado marcado por las lesiones.

Milan Skriniar puede llegar ahora a París por la mitad

El Inter de Milán jugó con fuego y ahora puede pagarlo caro, ya que el croata acaba contrato en junio y no parece que vaya a renovar. En París no quisieron subir la oferta y ahora, según ha informado La Gazzetta dello Sport, están a un paso de llevárselo mucho más barato.

La oferta que trasladará el PSG al Inter en enero será de entre 25 y 30 millones de euros, una cifra que sigue siendo generosa por un futbolista que una vez comience 2023 ya podría negociar su fichaje como agente libre para verano. Sin embargo los franceses lo quieren de cara a las eliminatorias de esta Champions.

En cuanto al salario, los términos serán los mismos que se le ofrecían en verano: cinco temporadas cobrando nueve millones anuales. En Italia se informa de que el Inter le ofrece también renovar hasta 2027 pero por seis kilos, mientras que Skriniar pide siete y medio para quedarse. El tiempo dirá dónde está el futuro del central.