Mateu Alemany ya se ha puesto manos a la obra para buscar un recambio para Memphis Depay. El neerlandés ya ha hecho las maletas y será traspasado al Atlético de Madrid en una operación que oscilará los 3/4 millones de euros y que se oficializará próximamente.

Xavi Hernández habría pedido al director deportivo culé un recambio por el atacante y el elegido sería Guedes, según adelanta el diario AS. Tras descartar la opción Aubameyang por la imposibilidad de inscripción en LaLiga -no se pueden tramitar tres operaciones en una misma temporada con el mismo jugador- y la vía por Yannick Carrasco -estuvo en la terna como posible intercambio por Depay-, Guedes gana enteros en Can Barça.

El portugués encaja en el sistema y aparece en la lista de posibles refuerzos para el mercado de invierno. Además, el Wolves le abre la puerta de salida. Su entrenador, Julen Lopetegui, dejó abierta la posibilidad de una salida para el ex del Valencia CF, que nunca encontró la regularidad en la Premier League pese a que sí está jugando con regularidad.

Según adelanta la mencionada fuente, Guedes se siente motivado y ya ha contactado con Xavi Hernández para tantear la posibilidad de cerrar el acuerdo que gestionaría su agente, Jorge Mendes, de la cuerda de Laporta. El problema del Barça es el Fair Play Financiero, motivo por el cual se podría plantear la cesión con una opción de compra no obligatoria en junio.