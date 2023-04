Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, se resignó a no fichar este verano a Jude Bellingham del Borussia Dortmund y utilizó la metáfora de que un niño de cinco años no puede tener un Ferrari por navidades porque "es muy caro".

El Liverpool se retiró esta semana de la puja por el centrocampista inglés porque invertir más de 100 millones de euros en un solo futbolista pondría en peligro el proceso de reconstrucción del equipo.

"No tengo nada que decir sobre ello. No es sobre Bellingham, es que no entiendo por qué hablamos de cosas que no podemos tener. No podemos pagar 100 millones por seis jugadores en verano, eso está claro", explicó Klopp en rueda de prensa.

"No somos niños, cuando le preguntas a un niño de cinco años que qué quiere para navidades, y te dice "un Ferrari", le dirás que eso es muy caro y que no puede conducirlo. Incluso aunque se ponga triste porque no ha conseguido el Ferrari. Pero es que tienes que trabajar con lo que tienes. Intentamos conseguir lo que necesitamos y lo que queremos, pero hay momentos que tenemos que aceptar cosas y echarnos a un lado", admitió el preparador alemán.