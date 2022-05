Fernando Alonso ya no pilotará para Ferrari, Mercedes o Red Bull. O al menos eso piensa el mítico Damon Hill. En una primavera en la que se están acrecentando los rumores sobre el posible divorcio entre Alpine y el asturiano, el campeón del mundo de 1997 considera que las puertas de los coches que pueden luchar por el título ya no se volverán a abrir para el '14'.

La esperanza del ovetense era que el cambio de reglamento, con un importante límite presupuestario, igualase las fuerzas y permitiese un equipo como Alpine aspirar al título. Sin embargo, las primeras posiciones siguen en manos de las tres mismas escuderías que han dominado el campeonato durante los últimos años. Tras el decepcionante arranque de año en 2022, la ambición de Alonso es marcharse a una de ellas.

¿Es posible?

Aunque el campeón del mundo en 2005 y 2006 sueña con conquistar su tercer título, no es fácil que ocupe un asiento que le dé la opción de aspirar a ese objetivo. De hecho, Damon Hill está convencido de que no será posible. Y es que el expiloto afirmó en Sky Sports que Fernando Alonso es demasiado mayor para que una escudería ganadora le contrate.

Se lo prepara por dentro en una curva... y acaba adelantado por fuera 🔥



El adelantamiento de @alo_oficial a Albon en la primera vuelta. El 'inicio' de una remontada espectacular 🤩 ¡De último, 20º, a 9º! #EspañaDAZNF1 🇪🇸 pic.twitter.com/aMdmCEw1mn — DAZN España (@DAZN_ES) 22 de mayo de 2022

El campeón en 1997 considera que Ferrari, Mercedes o Red Bull cometerían un error fichando al ovetense: "No creo que sea la inversión que necesitan". El motivo es que no podría pasar muchos años en el equipo que le contratase y sería imposible construir un proyecto a medio o largo plazo: "¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Un año? ¿Dos años? Al final el reloj marcará el tiempo de Fernando y le pasa a todo el mundo, aunque es algo que los pilotos no quieren admitir".

Alonso tomará una decisión en los próximos meses. Su intención es seguir en la Fórmula 1 y cada vez parece más probable que no será en Alpine, pero está por ver qué escuderías le ofrecen su asiento. Una posible retirada de Hamilton o la no renovación de Checo Pérez son algunos de los movimientos que podrían abrirle las puertas a él o a otro piloto, según el criterio de Damon Hill, más joven.