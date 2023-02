Los test de Baréin dejaron claro que La Misión va en serio. No lo dice cualquiera: lo dicen las grandes escuderías de la Fórmula 1. El coche de Fernando Alonso demostró un ritmo espectacular en su simulación de carrera con poca degradación de neumáticos en una de las pistas más agresivas con las gomas. Aston Martin ilusiona.

De momento hay que coger con pinzas lo visto y será el sábado, en la clasificación en el circuito de Sakhir, cuando se vea el potencial real de cada escudería. Incluso el domingo debería ir a más, ya que a una vuelta no brilló tanto como en las tandas largas. Caso diametralmente opuesto al de Ferrari. Fred Vasseur, nuevo jefe del equipo, es el único que no ha hablado de Aston Martin y ha centrado su discurso en asegurar que no se han preocupado por los tiempos.

Red Bull, que arrasó, no ve lejos a Aston Martin

Si alguien sabe prever qué va a pasar ese es Christian Horner, el líder de Red Bull. El equipo austriaco dominó 2022 con puño de hierro y lo visto en los test invita a pensar que 2023 será similar. Vuelan a una vuelta y no tienen degradación. Pese a ello, para él Aston Martin "no parece estar demasiado lejos", ya que "han dado un gran paso y parece que su concepto de coche les ha hecho avanzar".

El jefe de la escudería de las bebidas energéticas, además, ensalza al nuevo fichaje de los de Silverstone: "Fernando Alonso, en particular, parece muy competitivo". Habrá que ver si hasta el punto de luchar por el podio, una teoría que cada vez coge más fuerza en el Gran Circo. Horner no se moja: "Es muy difícil decirlo". Sobre Ferrari destaca su velocidad a una vuelta y de Mercedes no quiere mojarse: "¿Están ocultando algo?".

Mercedes no se corta y ve a Fernando Alonso en el podio

Más claro ha sido sobre las posibilidades de Aston Martin Toto Wolff, jefe de Mercedes, que desveló que se ve por detrás del equipo del asturiano en declaraciones a Auto Motor und Sport. "Según nuestros cálculos el Aston Martin podría terminar en segundo lugar en Baréin", aseguró. Es decir, solo por detrás de los Red Bull de Verstappen y Checo Pérez con un Alonso opositando claramente a ser tercero y subir al podio.

De la escudería alemana, eso sí, no hay que fiarse. Muchas veces han parecido decepcionar en pretemporada y cuando ha llegado la competición han ganado. Sin embargo, por las sensaciones demostradas el rendimiento podría ser muy parejo este fin de semana en Baréin. Más adelante lo lógico sería que Mercedes aventajase en Aston Martin, pero el podio del 'Nano' este domingo no parece tan descabellado para Christian Horner y Toto Wolff.