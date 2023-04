Fernando Alonso nunca se rindió. Llegó a dejar temporalmente la Fórmula 1, pero siguió trabajando para volver a conseguir podios, victorias y su ansiado tercer título mundial. La primera de esas tres barreras ya está más que derribada y el triunfo número 33 parece alcanzable, incluso Mike Krack se atreve a vaticinar en qué circuito llegará. El campeonato ya son palabras mayores.

En general, el Gran Circo se alegra por el 'Nano'. Incluso los mayores enemigos deportivos que se han estado jugando los títulos con él. Con Lewis Hamilton, su némesis en 2007, hay pique y cariño a partes iguales. Incluso Sebastian Vettel, quien le arrebató los títulos de 2010 y 2012 y es el rival que más gloria le ha robado, celebra desde la distancia de que el mejor Alonso haya vuelto.

Sebastian Vettel se alegra por Aston Martin y Fernando Alonso

El piloto alemán quería desconectar y lo está haciendo, pero sigue pendiente de todo lo que sucede en la Fórmula 1. En especial en lo que hace el que era su equipo hace unos meses. Desde el acto del aniversario de Bio Bienen Apfel, un proyecto de defensa de las abejas, aseguró que no echa de menos pilotar, a pesar de haber abandonado un equipo ganador: "Me va bien en mi nueva situación y estoy disfrutando de esta etapa".

El germano, además, valoró la mejora sustancial de Aston Martin: "Ahora tienen más talento interno que en años anteriores, sí, y estoy al tanto". Lawrence Stroll ha acometido importantes fichajes de ingenieros como Dan Fallows, uno de los hombres que catapultaron al éxito a 'Seb' en Red Bull.

La segunda primavera del bicampeón del mundo con 41 años

Vettel reconoce que sabía que 2023 iba a ser mejor que 2022 cuando colgó el casco: "Que este año iba a ser mejor que la temporada pasada creo que era evidente, porque el año pasado fue bastante malo, así que se esperaba. Por supuesto, nunca se sabe lo que están haciendo los demás, pero iba a ser mejor". Aun así, no se arrepiente de su decisión: "No importa lo que esté pasando ahora".

Desde la distancia no ocultó su admiración y su felicidad por Alonso, el piloto que más complicado se lo puso en sus cuatro títulos mundiales: "También me alegro por él, creo que en realidad hubo muchos años en los que no tuvo un buen coche, y sí, ahora está viviendo esa segunda primavera o una luna de miel". Habría ganado más en equipos mejores, pero la ambición de 'Magic' sigue intacta a los 41.