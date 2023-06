El sueño de la 33 sigue vivo y llega a Austria relanzado por el buen efecto de las mejoras en Canadá. Fernando Alonso igualó su mejor resultado de carrera, el segundo de Mónaco, y se quedó a la distancia más baja de la temporada de la primera posición sin contar el final tras coche de seguridad de Australia. El Aston Martin es más competitivo.

Ahora la Fórmula 1 llega a territorio comanche. Y es que no sólo se corre en el país de Red Bull, sino que el circuito es propiedad de la marca de bebidas energéticas. Con lo cual al equipo austriaco no le vale otra cosa que no sea ganar con autoridad con Max Verstappen y obtener la novena victoria en nueve carreras: hasta la fecha van seis del neerlandés y dos de Checo Pérez.

Helmut Marko desafía a Fernando Alonso y Lewis Hamilton

Tener una ventaja tan amplia ha dado licencia a Red Bull para ir de 'sobrados' en las declaraciones. Eso dejan entrever las palabras del asesor de la escudería que domina el campeonato para OE24, un medio de su país. Marko se atrevió a descartar a Aston Martin y Mercedes de la lucha por la victoria este fin de semana.

El austriaco considera que el rival será otro: "En Montreal Ferrari tenía el coche más veloz y el Red Bull Ring les conviene, si Leclerc sale primero o segundo no será fácil". Sin embargo, 'vaciló' a los dos pilotos que más pelea están dando: "Alonso y Hamilton podrían, como máximo, seguir el ritmo de Verstappen. Estos tres son los más fuertes, pero entre ellos Max vuelve a destacar".

Aston Martin espera seguir creciendo en Austria

Las palabras de Helmut Marko no van a desestabilizar en Silverstone, donde siguen con las ideas claras. El plan es consolidar el paso adelante de las mejoras de Canadá y volver a pelear por el podio. Aun así será un fin de semana difícil para todos porque habrá 'sprint race' y, por tanto, sólo una sesión de entrenamientos libres. Hay que recordar que la carrera del sábado tiene su propia clasificación esa misma mañana y el orden de parrilla del domingo se establece el viernes.

El Red Bull Ring da inicio a la gira europea de verano, en la que Aston Martin alberga grandes esperanzas. Una semana después llegará precisamente la cita de casa en Silverstone y el 23 de julio será el momento para el Gran Premio de Hungría, la nueva fecha marcada en rojo para la 33 al ser un circuito donde Alonso ha dado grandes exhibiciones y es muy difícil adelantar.