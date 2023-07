El 2023 de Fernando Alonso va siendo un poco menos idílico con el paso de las semanas. El famoso suflé de Aston Martin va bajando y la victoria 33 parece más lejana ahora que en las primeras carreras. Austria y Gran Bretaña han dejado dos resultados discretos y cierta preocupación.

A pesar de ello, y de la sensación de que el cambio de neumáticos en mitad de temporada perjudica bastante a la escudería, la ambición no decae. Ahora llega Hungría, un trazado al que el AMR23 debería adaptarse mejor al tener curvas más lentas y además es un circuito talismán para el ovetense.

Sin novedades en el futuro de Fernando Alonso

Por ahora la situación contractual del 'Nano' sigue siendo la misma. Firmó hasta 2024 con Aston Martin y no se espera que tome una decisión en lo que queda de año. Por un lado está la esperanza de aguantar hasta 2026, cuando entra el nuevo reglamento y a priori se igualarán las fuerzas. Por otro, Alonso no descarta retirarse ahora con buen sabor de boca tras tantos años duros y seguir vinculado al equipo, pero no como piloto.

La novedad que es segura es que la escudería pondrá fin dentro de tres temporadas a su relación con Mercedes y unirá fuerzas con Honda, que dejará de suministrar motores a Red Bull tras el acuerdo entre la marca de bebidas energéticas y Ford. El mal recuerdo de la etapa de McLaren sigue muy presente, pero la firma japonesa parece dispuesta a levantar el veto al 'Nano' si decide seguir. En caso de que se marche el único equipo que se ha postulado es Alfa Romeo, que en 2024 será otra vez Sauber y en 2026 Audi.

Maximilian Günther le invita a probar en la Fórmula E

Si algo está claro es que Fernando Alonso no dejará de ser piloto aunque se retire de la Fórmula 1. Ha renunciado a las 500 millas de Indianápolis pero volverá al Dakar. Y por qué no probar suerte en otro campeonato. A ello le está intentando convencer Maximilian Günther, una de las estrellas de la Fórmula E y empleado de A14 Management, la agencia de representación del asturiano.

"Fernando Alonso siempre ha sido un ídolo para mí desde que estaba en karting. Ahora, estar trabajando con él e intercambiar opiniones es muy inspirador", explica el alemán durante una entrevista con SoyMotor. Y ahí soltó el bombazo: "Luego, quién sabe lo que va a pasar. Me encantaría ser compañero de equipo de Fernando, sería algo increíble. No he intentado convencerle para que pruebe un coche Fórmula E, todavía, quizá lo haga más adelante". Quién sabe si 'Magic' terminará animándose con los monoplazas eléctricos.