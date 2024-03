La hija de Paz Padilla abandona su trabajo: "Iba a un evento y llegaba a casa mal, de mal humor"

Anna Ferrer y Paz Padilla son uña y carne. Precisamente ambas han protagonizado el programa 'Te falta un viaje', en el que se han lanzado a la aventura visitando diferentes países y acercándose a las diferentes formas de vida de estos.

Hasta hace unos días, Anna Ferrer, tenía una productiva carrera como influencer. Pero ahora, la hija de la humorista, actriz y presnetadora s eha querido sincerar con sus seguidores sobre su futuro. Reconociendo que es un vídeo difícil para ella (tanto, que lo ha tenido que grabar dos veces), la que un día estudiara económicas ha explicado por qué ya no actualiza sus redes sociales y no acude a tantos eventos. "Estoy emocionada", ha comenzado expresando la joven de 27 años en esta publicación. "Llevo algún tiempo desconectada de aquí y es porque estoy teniendo una crisis con las redes sociales", ha reconocido.

Adiós a su trabajo en redes

Una delicada situación que ha llevado a Anna a tomar ciertas "decisiones en su vida". Aunque "ama su trabajo" y ya lleva seis años dedicándose a la creación de contenido, ha llegado un punto en el que la hija de Paz Padilla ha dejado de sentirse satisfecha con lo que hace.

"Me hace muy feliz la parte en la que os cuento mis cosas, y vosotras a mí, cuando tenemos esa conexión. Me encanta crear contenido y trabajar con marcas. Cuando os doy consejos, pero llegó un momento en el que había muchas cosas de este trabajo que no me gustaban. O, sobre todo, que no me llenaban y no entendía el porqué...", ha expresando, entrando en más materia.

Y es que la hija de Paz Padilla ha hablado de sentirse vacía, de compararse con los demás y de verse en un punto muy malo a nivel psicológico. "Iba a un evento y llegaba a casa mal, de mal humor, me sentía supervacía. Sentía que esto no reflejaba para nada lo que yo soy y porque a veces creo que pueden llevarnos a sitios malos, a compararnos, a hacernos sentir mal...", ha reconocido la influencer.

"Estoy reconectando conmigo misma... porque esto realmente es una crisis personal. Estoy ahora en ese momento en el que quiero decidir qué quiero hacer con mi vida y hace donde quiero ir", ha señalado Anna Ferrer, hija de Paz Padilla, que no ha podido evitar emocionarse al hablar de todo este complicado trance.