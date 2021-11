Carlo Ancelotti se está empezando a cansar de Marco Asensio. Oportunidades está teniendo pero no las está aprovechando para ganarse un sitio en el Real Madrid. La última, este domingo, en el partido contra el Sevilla. La delantera titular iba a estar formada por Vinícius, Benzema y Rodrygo, pero la baja de última hora de este último por una gastroenteritis le abrió la puerta a la titularidad... pero volvió a decepcionar. Florentino Pérez ya ha decidido, tras el OK del entrenador, que no habrá oferta de renovación, por lo que el mallorquín saldrá del club el próximo verano. De hecho, ni siquiera se descarta traspasarlo en este mercado de invierno, aunque solo si llega una oferta económicamente muy buena. Clubes como el Arsenal, el Milan y el Sevilla ya se han interesado en Asensio. Su futuro está más lejos que nunca del Santiago Bernabéu.

Em el partido ante el Sevilla no aportó nada, ni en defensa ni en ataque, hasta el punto que Ancelotti decidió sustituirlo para dar entrada a Fede Valverde. Curiosamente, a partir de ese momento se produjo el punto de inflexión, pues el Real Madrid se hizo con el dominio y encerró al Sevilla, hasta que Vinícius, con una gran acción personal, marcó el gol de la victoria. La Real se aleja del liderato y Vinicius le da la victoria al Madrid ante el Sevilla Marco Asensio no está haciendo méritos para ganarse la renovación. Ha perdido chispa a la hora de encarar a los rivales, mientras que defensivamente ya no es tan agresivo en la presión. Con contrato hasta el 30 de junio de 2023, su situación en el Real Madrid es complicada. Estuvo cerca de salir en verano Ya el pasado mercado de fichajes en verano se empezó a especular con la opción de que fuera traspasado. Había llegado alguna oferta interesante, pero el jugador se negó a salir. Ancelotti, además, lo quería en la plantilla, pues lo veía como un buen complemento para la zona ofensiva, para transformar el 4-3-3 en un 4-4-2 en partidos más igualados. El técnico italiano le ha dado varias oportunidades, pero poco a poco ha ido perdiendo confianza en el jugador. Ahora, a falta de un año y medio para que expire el contrato de Asensio, Florentino Pérez y Ancelotti han decidido que no tiene nivel para seguir en el Real Madrid.