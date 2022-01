Mauricio Pochettino espera que Kylian Mbappé "pueda seguir muchos años en el club", aunque sabe que en un contrato hay "dos partes", dijo en referencia a su posible partida al Real Madrid. "Las decisiones contractuales en el fútbol sólo pueden afectar si uno no tiene la madurez suficiente, Kylian la tiene", dijo el entrenador del París Saint-Germain (PSG), en la rueda de prensa tras el regreso de las vacaciones navideñas.

Pochettino dijo que el PSG está el tanto de la situación sobre el contrato de Mbappé, de 23 años, que acaba el 30 de junio, pero espera que ambos puedan seguir colaborando durante muchos años. "Esperemos que este año Kylian siga teniendo el rendimiento que ha tenido y que la solución sea positiva para todos", añadió.

El equipo parisino volvió este fin de semana a los entrenamientos y este lunes regresará a la competición, en los dieciseisavos de final de la Copa de Francia, contra el Vannes, de cuarta división. Pochettino aseguró que este partido es ahora su prioridad y que de momento no están pensando en febrero, cuando se celebran los octavos de final de la Liga de Campeones, donde el club se enfrentará al Real Madrid.

Messi no puede volver a Francia

El regreso a los entrenamientos este fin de semana se vio marcado por la ausencia de Leo Messi, Juan Bernat, Sergio Rico y Nathan Bitumazala, que han dado positivo en los test de coronavirus y no podrán volver a Francia de momento: "Hasta que no dé negativo en Argentina no podrá viajar a Francia".