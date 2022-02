Radja Nainggolan no es de los que se cortan cuando hablan y repasó algunas de las polémicas en torno a su figura en una entrevista del diario La Reppublica. El belga, actual jugador del Royal Antwerp, reconoció que no tiene problema con que se hable de su estilo de vida y aseguró que hay futbolistas que beben más que él.

"Si uno llega tarde, bebe y fuma un cigarrillo, en mi opinión, no hace cosas malas. He aprendido a aceptar todo lo que se diga de mí, nunca me preocupé por lo que decía la gente, todo porque algunos me veían en las discotecas. Hay gente que bebe más que yo pero lo hacen en casa y nadie lo sabe", comentó el centrocampista.

El repaso de su trayectoria deportiva

Sobre su ausencia en las convocatorias de Roberto Martínez, piensa que la opinión pública ha influido: "Un poco sí. Hay grandes jugadores allí pero la mentalidad es completamente diferente. Muchas veces no conocen bien a la persona, confían en lo que se dice...". Por otro lado, piensa que el Mundial de Catar 2022 es la última oportunidad para que la generación dorada de Bélgica gane un título.

En cuanto a su trayectoria en el fútbol italiano, señaló a Antonio Conte como responsable del fin de su etapa en el Inter de Milán: "Es un entrenador top, pero no tuve oportunidades con él. Nunca discutimos, pero fue otra persona la que me dijo que me tenía que ir. Yo prefiero a la gente que me dice las cosas a la cara". La temporada pasada, Nainggolan apenas disputó 40 minutos en la Serie A que conquistó el equipo neroazzurro.

Por último, el belga habló de la homosexualidad en el fútbol tras las declaraciones de Patrice Evra: "Jamás he tenido dudas sobre la sexualidad de ningún compañero, pero el fútbol es un mundo machista, todos son muy machos. Sería importante que una persona pudiera abrirse públicamente sabiendo que va a ser aceptada sin problemas".