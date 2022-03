Pese a que aseguró que su retirada de la selección española era definitiva, Gerard Piqué ha dejado abierta la posibilidad de regresar a la selección española. Así lo hizo saber en una de sus últimas charlas con el streamer Ibai Llanos, dónde aseguró que “no cierro la puerta de la selección, no quiero dejar un titular, pero la verdad es que ahora que me lo preguntas… No lo había pensado”.

¿Qué le ha podido hacer cambiar de opinión? El hecho de que ‘la Roja’ vuelva a estar entre las candidatas a pelear por los títulos y que Luis Enrique sea el seleccionador parecen aspectos clave. Unas declaraciones del asturiano también alimentaron la idea de un posible regreso. “Es un jugador español y que cumple cualquier requisito. Si es español, él quiere y tiene ganas, podría ser”, aseguró ‘Lucho’ entonces. Luis Enrique pone el ejemplo de Gayà en la charla técnica Sin embargo, según informa elnacional.cat, la realidad es muy distinta. Luis Enrique no cuenta con Piqué pues considera que su etapa en la selección española está ya concluida. Considera que hay que dejar paso a las nuevas generaciones y tiene total confianza en jugadores como Eric García, Pau Torres, Aymeric Laporta, Diego Llorente o Íñigo Martínez. Esa es la razón por la que tampoco cuenta con Sergio Ramos.