Luis Enrique declaró en la rueda de prensa previa al partido contra Islandia que nada le hace más ilusión que representar a España en el Mundial, "lo puedo decir más alto pero no más claro, estoy donde quiero estar".

En Inglaterra sitúan al asturiano en Old Trafford como sustituto de Ralf Rangnick, según ha informado el Daily Mail. El seleccionador garantizó que estará en el Mundial y que después tomará una decisión sobre su futuro. También explicó que entendería que la Federación trabajase en futuros sustitutos.

Uno de los jugadores indiscutibles en las alineaciones de Luis Enrique es Pedri, quien declaró que por el bien de la Selección, ojalá el seleccionador se quede mucho tiempo.

"Mi plan para mañana es no cargar a los jugadores", señaló Luis Enrique cuando fue preguntado sobre la alineación del partido contra Islandia. El asturiano dijo que no se convocaría si jugase ahora mismo, "he visto partidos de mi época y yo era lamentable".