El Sevilla parece haberse recuperado en apenas dos semanas de su delicada situación en Liga en la que rozaba el descenso. La llegada de José Luis Mendilibar al banquillo andaluz le ha dado un nuevo aire al equipo que se ha distanciado del farolillo rojo situándose a ocho puntos de competición europea.

Eso sí, el entrenador sevillista conoce a sus hombres y lo que pueden dar y el otro día, dejó unas polémicas pasadas sobre Suso, afirmando que podría "correr más". Y precisamente ha sido el futbolista gaditano el que ha querido responder a dichas palabras de su míster en declaraciones a Onda Cero.

"Dijo que si quería jugar por la derecha tenía que correr más. Hablamos y le dije que no me gustó porque, sinceramente, si te digo la verdad, yo nunca he corrido. Tampoco voy a correr ahora. Yo corro con la pelota. No puedo correr lo mismo que Fernando. Cada uno tiene sus características y sus condiciones y cada uno hace lo que hace dentro del campo", ha confesado el atacante sevillista.

"No me gustó lo que dijo Mendilibar"

El extremo también ha manifestado que a pesar de que no fue de su agrado lo que dijo el técnico, "está todo aclarado". "No me gustó lo que dijo Mendilibar pero hablé con él y está todo aclarado. Lo dijo para motivar. Es un muy buen hombre y está trabajando bien", ha manifestado el '7' de Nervión.

Respecto a la mejoría del equipo, que ha pasado de pelear por la permanencia a incluso optar a puestos europeos, Suso se ha mostrado cauto, destacando que aunque "hace dos o tres semanas" estaban "hundidos" porque veían "que peligraban las cosas", ahora están en un buen momento.

"Hemos ganado esos partidos, nos hemos acercado y estamos en un punto intermedio. Vamos a seguir en esa línea, haciendo las cosas bien, y si se puede dar la ocasión mucho mejor. También tenemos la posibilidad con la UEFA", ha concluido el jugador del Sevilla.