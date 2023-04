Javi Calleja dejó clara la importancia del "partidazo" contra el Eibar. El técnico madrileño destacó en su rueda de prensa previa que es clave rendir bien en los duelos directos e hizo especial énfasis en ganar el golaveraje. Si bien "mañana no se asciende", afirmó que sólo quiere la victoria.

En cuanto a los infortunios, afirmó que "las adversidades están para superarlas". A raíz de ello confirmó las titularidades de Femenías en la portería y Son en el lateral izquierdo y transmitió su confianza en que los delanteros encuentren su mejor versión en esta recta final. Éstas fueron todas las respuestas.

Mala suerte, sacar el carácter

Llega un partidazo muy importante contra un rival directo que está haciendo una temporada extraordinaria y en su campo te exige al máximo. Vamos a ir a hacer nuestro mejor partido, luchar cada jugada y conseguir una victoria que nos pondría cerca de ellos. Sin mirar las bajas, las adversidades están para superarlas. Nos fijamos en los que pueden entrar en convocatoria para competir al máximo.

Cárdenas, Femenías y Cuñat

Es una pena porque está haciendo una temporada brillante y que no podamos contar con él no me preocupa porque es la posición que más garantías me da. A Joan lo conozco y me transmite una confianza absoluta, va a ser el que va a jugar. El año pasado lo jugó todo y conoce la categoría, es uno de los mejores porteros de Segunda. Dentro de la gravedad lo tenemos que asumir y tenemos la suerte de tener a Joan y Pablo. Es su momento, les toca competir y en este primer partido jugará Joan. Seguro que hace un gran partido, nos va a ayudar y le ayudaremos. Ha trabajado desde el primer día como el que más y es un jugador que me transmite siempre una confianza absoluta.

Tipo de partido en Ipurúa

Es un campo en el que hay mucha continuidad en el juego. Tenemos que defender muy bien el área porque atacan muy bien, tienen recursos, sacan centros pero también juegan desde atrás. Es un equipo muy completo que está haciendo muchas cosas bien. Es uno de los equipos más hechos de la categoría. Saben medir bien los tiempos. Tenemos que ser nosotros mismos y afrontarlo con valentía. En casa tuvimos la opción de ganar y tenemos el aprendizaje de ese partido en el que hicimos muchas cosas bien para buscar un resultado mejor.

Plazos de Cárdenas

Llegaría justo para el final si se disputase el play off, sí creo que podría llegar. Ya sabéis que las lesiones son un mundo y depende de la evolución.

¿El Eibar es el gran favorito?

Es el que parte con más ventaja, eso es importante. Nosotros tenemos que ir recortando, demostrar que vamos a hacer las cosas mejor que ellos porque el que mejor lo ha hecho es el Eibar. Son partidos en los que te transmite mucha seguridad, es un equipo sólido, compacto, con tablas, maduro. Es un equipo que va a estar ahí hasta el final y tenemos que hacer muchas cosas bien para intentar quedar por delante.

Partido decisivo

Mañana no se asciende pero ya le recortaríamos y el golaveraje sería importante. Con los enfrentamientos directos que hay una victoria nos haría encarar los siguientes encuentros de una manera más positiva. Si no fuese así no vamos a perder la esperanza de seguir ganando y conseguir ascender. Es un partido en el que hay mucho en juego pero después vienen otros enfrentamientos importantes. Ganar a un rival directo siempre te da un plus y es importante para lo que queda. El golaveraje puede marcar la diferencia de quién sube y quién no.

Delanteros

Les aprieto y les exijo. El tema del gol es complicado, para todo en la vida hay que tener la cabeza limpia y si uno reacciona más apretándole o con una palmada en la espalda tienes que tratar a cada uno de una manera diferente. Ellos son conscientes. Se lo digo, les exijo, trabajamos. Hasta aquí no ha dado el efecto. Todavía hay tiempo para que nos ayuden, no sólo los delanteros sino todos los que se incorporen al ataque. La mayoría de la responsabilidad es de los jugadores de más arriba.

Defensa

Con cuatro ya tenemos suficiente para formar una defensa. No hay demasiado que esconder. Jugará Son por la izquierda y montaremos una estructura para que el equipo muestre solidez defensiva y hagamos daño en ataque. Iborra es una opción, un jugador del filial o los juveniles que están dando un nivel alto también son opciones. Eso lo revelaré en el partido.

Mustafi

Lleva una semana entrenando prácticamente todo con el equipo, la semana que viene la idea es que lo haga sin quitar ninguna parte del entrenamiento y complete todos los entrenamientos como sus compañeros. Si todo va como tenemos pensado en una o dos semanas debería entrar en convocatoria.