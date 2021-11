En el entorno del Valencia nadie debate el manido «Lim go home». Eso es una mentira interesada, como tantas otras, para generar guerra y división entre los propios valencianistas, todo ello con la vara de medir de la Santa Inquisición blanquinegra, que en función de lo que pienses, te da el carnet o no te lo da. Cuando se actúa así, y es lo que está pasando, el que lo hace se pone a misma altura que Meriton en cuanto a falta de democracia y totalitarismo. Pero ya se sabe, consejos vendo que para mí no quiero, que diría el refrán.

Los hay, y me encuentro entre ellos, que debatimos sobre el primer día sin Peter Lim en el Valencia. Y no sólo eso, sino también por la forma en la que el máximo accionista puede salir de aquí. Son varias, no cabe duda, pero la más «rápida» es que alguien le compre su 83% de acciones, y hasta luego. En este punto ya sabemos que hay dos problemas. Uno que él no parece querer vender, al menos hasta la fecha, y otro que no hay nadie que le pueda comprar de verdad, no pidiéndole que le ceda la gestión y ya se le irá pagando con lo que genere el club en 10 ó 15 años. Pero sí, hay más, y en ello se está.

La acción social de responsabilidad es una vía, y en ello está trabajando desde hace muchos meses Libertad VCF. Aunque también hacen falta varias cosas. La primera, llegar al 5% de acciones agrupadas (quien suscribe ya lo ha hecho, dicho sea de paso). Y la segunda, que una vez iniciado el procedimiento, un juez determine que hay causa de delito y arranque todo el proceso administrativo que lleva aparejado. Entre que mis gestores sean incompetentes o delincuentes, si me toca elegir, me quedo con lo primero.

Que debatamos sobre esto, que es perfectamente lógico porque las cosas no se pueden hacer a las bravas, que este fútbol ya no es el de antes por muchas cosas, no nos convierte en meritoners blanqueadores, sino en gente sensata que mira por el bien del Valencia igual que cualquier otro que pueda tomar otra deriva. Pero el enfrentamiento vende, lo lleva haciendo desde que tengo uso de razón, y ya sumo 47 palos y casi 26 en esto del periodismo, que mi primer presidente en el oficio fue Paco Roig, y he visto de todo.

El primer día sin Peter Lim es tan importante como echarlo, porque el club tiene que seguir, y hay millones de compromisos en forma de muchas cosas que alguien, el Valencia en concreto, tendrá que seguir pagando. Si analizar esto es negativo, si no me dan el carnet de valencianista por ello, le diré al que me lo niega que está a la altura del peor Anil Murthy que podamos haber visto en esta ciudad.

Quiero terminar mandando mucho ánimo a todos los corredores que el domingo invadiremos la ciudad para el Maratón de Valencia. Hemos tardado 2 años y muchos miles de kilómetros en volver a ponernos el dorsal, y el 5 de diciembre de 2021 lo tenemos grabado a fuego desde hace mucho tiempo. Señor Juan Roig, muchas gracias por ello. Como tantas y tantas cosas que pasan en esta ciudad.