Soler le dijo "no" al PSG el próximo verano

Carlos Soler se abrió en SUPER y Levante EMV para hacer la despedida que nunca pudo por los tiempos de la operación y para explicar su verdad de la salida. A algunos les convencerá, a otros no (el jugador es el primero que lo asume), lo que no se puede dudar es del respeto con el que habla del Valencia. El mismo que merecen él, sus padres, su hermano, su novia y toda la gente que le quiere. Se les está haciendo demasiado daño y no es justo. Como no es justo dudar de Carlos. El PSG le planteó la posibilidad de fichar el verano que viene. Carlos, libre, hubiera ganado mucho más dinero con la prima de fichaje y no habría asumido riesgos de cara al Mundial porque con Gattuso iba a jugar. Pero les dijo que no. No quería irse gratis del Valencia. El domingo verá el Espanyol-Valencia por la tele. Y así siempre. Mestalla, le pese a quien le pese, siempre será su casa. Hasta pronto.