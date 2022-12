Renovar de verdad

El Valencia CF le ha pasado dos ofertas a Lato, por el que ya se sabe que Gattuso rompió una lanza el primer día. Está claro, por tanto, que el club quiere renovarlo. Eso y que lo que dice el entrenador va a misa (siempre y cuando entre en los parámetros económicos). Sin embargo, ahora lo que toca es demostrar que se quiere la continuidad del canterano de verdad. Sí o sí y no por compromiso o solo un mero parche. Y es que, tal y como desveló SUPER este jueves a mediodía, la propuesta de una temporada con la mitad del sueldo que hay encima de la mesa y sigue vigente no va a dar pie ni siquiera a que sus representantes se sienten para negociar. No. La decisión de apostar a medio plazo por Gayà y Jesús Vázquez, muy coherente deportivamente, no significa que la continuidad del lateral de la Pobla de Vallbona tenga que ser tan a la baja. Una cosa es que el canterano no pida una mejora, ya que viene de un contrato de otra época, o hasta que acepte una rebaja. Y otra que el recorte sea tan drástico, sobre todo en lo que se refiere a la duración. A medio año de quedar libre y con un abanico cada vez más amplio de alternativas, entre ellas Olympiakos, su continuidad se antoja muy complicada. Las distancias son abismales. Y es injusto porque se trata, además, de uno de esos jugadores que llevan el valencianismo dentro, una variable que es cierto que no puede estar por encima del rendimiento nunca pero que siempre debe tenerse en cuenta. Además mucho, particularmente en un club como el de Mestalla en estos momentos. Mientras que a Diakhaby, cuya trayectoria también ha estado marcada por los picos y los valles, se le ofrece el segundo escalón salarial de la plantilla, el mensaje a Lato no puede ser de tan escasa contundencia. Tanto en un caso como en el otro, el actual es su mejor momento de forma y sería un error que se fuesen por la patilla.

Desigual El Valencia CF (69) es el quinto club de LaLiga que más cobra por derechos de TV. Aun así, no es ni la mitad de los ingresos de Real Madrid y Barcelona. Económicamente no solo el reparto de la polémica Supercopa está mal hecho.