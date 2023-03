Es muy grave. Esa es la frase que para mí resume todo lo que le sucedió ayer al Valencia CF en el Camp Nou en un partido que estuvo marcado por un nuevo error arbitral en contra de los intereses del conjunto de Mestalla. Un vergonzoso atraco y una lamentable decisión más que se suma a la larga lista de los que ya llevamos esta campaña.

Y es que el Valencia CF cayó en el Camp Nou ante una nueva y muy grave polémica arbitral al no señalar Alberola Rojas un claro penalti de Kessié a Fran Pérez. Una pena máxima en el último suspiro de partido que podía haber supuesto un giro radical y un golpe de efecto a la liga por arriba y por abajo. Es muy grave que no se señalara. Es muy grave porque el penalti es claro desde el ángulo que lo veas. Seas juez de línea, árbitro principal o el recogepelotas de detrás de la portería. Es tan claro como que los que estaban allí presentes aseguran que oyeron hasta el contacto entre ambos jugadores.

Es muy grave porque el árbitro reconoce a los futbolistas que «ha habido contacto». Si hay contacto, hay penalti. No hay más vuelta de hoja y no sé por qué lo reconoce tan abiertamente a los jugadores para luego no pitarlo. No tiene ningún sentido. Lo explicaba Guillamón y a todos los jugadores a los que les he preguntado me han dado la misma versión que dio el centrocampista en zona mixta.

Es muy grave porque el árbitro hace ademán de pitar la acción pero, sorprendente y sospechosamente, se quita el silbato de la boca de manera precipitada para terminar por no señalar esa acción. En las imágenes de Movistar se puede observar claramente como tiene intención de señalarlo para luego repensárselo y no hacerlo.

Es muy grave porque el VAR no interviene de ninguna de las maneras. Sé que habrá algún purista que hable de «interpretación del árbitro» pero ante un «error claro y manifiesto» debe intervenir, y aquí lo era claramente.

Es muy grave porque cuando se trata de pitarle penaltis al Valencia CF la cosa cambia y no hay ningún tipo de duda. Es muy grave porque ese empate suponía un importante punto para el Valencia CF en caso de anotar el penalti y un golpe de efecto a una liga que podía sufrir un revés de cara a apretar las cosas en la parte alta y también apurarlas en la parte baja.

Es muy grave y el Valencia CF no puede quedarse de brazos cruzados. Debe seguir en su lucha y pelear contra lo que puede suponer condenar más aún al equipo a una situación irreversible. Para mí, no es normal ni casualidad que el equipo sufra cada semana un revés distinto y, casi siempre, limitando sus opciones contra equipos más fuertes.

Es muy grave porque el árbitro señala el final del partido cuando aún no se ha cumplido el tiempo reglamentario. Algo tan absurdo como que se cumpla el tiempo añadido, no se produjo y el partido acabó antes de tiempo.

Es muy grave porque al FC Barcelona se le consiente todo, desde lo económico con las normas del Fair Play y las famosas palancas; pasando por el escándalo del caso Negreira. Y aquí nunca pasa nada. Con ellos todo vale.

Está claro que uno no puede basar la derrota del Valencia CF en el Camp Nou únicamente en el penalti, pues el Valencia CF estuvo más de media segunda parte con uno más y le costó mucho generar peligro, así como las innumerables concesiones que dio en la primera mitad en la que el Barça fue mejor. Pero coincidiréis conmigo que es muy difícil -por no decir casi imposible- si, a las circunstancias, barreras y complicaciones que habitualmente tiene un equipo en la parte baja de la tabla, hay que añadirle tener que pelear contra el estamento arbitral. Por todo ello y mucho más, es muy grave lo que pasó ayer en el Camp Nou.