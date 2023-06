El comunicado del Valencia CF puede sonar a todo menos creíble después de las últimas temporadas. Con Javi Gracia desarmaron el equipo, a Bordalás le dijeron que iba a reunirse con Peter Lim y fue mentira y al aficionado le han dicho mil veces que iban a cambiar y no lo han hecho. Ahora depende de la gente si creerse a una entidad que ha faltado a su palabra en muchas ocasiones o seguir protestando hasta que de verdad se vea algún cambio. Lo peor después de la salvación llega ahora con un verano en el que saldrán 200 nombres, siempre faltará ‘el ok de Lim’ y el cansancio por ver que no mejora la plantilla se mantiene hasta un final de agosto que últimamente siempre llega con malas noticias. En definitiva, los dos meses en los que la mayoría de los valencianistas tienen vacaciones serán de todo menos tranquilos. Y lo peor de todo es que cuando empiece la temporada 2023/24 será todavía un calvario mayor porque Meriton no tiene pinta de aprender de nada.