Del ‘pause’ al ‘play’

Recortes para todo, menos para los abonos. Después de una temporada nefasta en la que arrimó el hombro como nunca, la afición del Valencia CF se merecía como premio una rebaja. Pero no. Con la sensibilidad que caracteriza a Meriton, los precios se ‘congelan’, lo que significa en realidad que sigue manteniéndose la tarifa de Champions. Mal asunto si esto es el ‘reset’ al que se refería el comunicado. Los días pasan y después del ‘pause’ el botón que se pulsa es del ‘play’. Más de lo mismo. Corrillos con los afines en plan ventilador, vuelta a empezar con una renovación que a pesar de la buena voluntad de Baraja apunta a que se cerrará en falso. Y lógicamente el mar de dudas de la confección de la plantilla. Descartes a gogó a los que no se dará salida así como así. Y fichajes ya se verá de qué nivel a los que irremediablemente acompañará otro puñado de chavales, sin contar a los que ya cuentan como miembros de pleno derecho del primer equipo. Y sin Marchena, una ausencia con más trasfondo del que parece, tanto por lo que ha hecho y tapado como por lo que late detrás de su marcha. Nadie puede censurar al Pipo por intentar cambiar las cosas desde dentro. Y tampoco nadie puede dejar de respetar a quien decida dejarlo estar. El tiempo pondrá en valor lo que uno y otro han logrado, por encima del club y de sus gestores, para que la temporada más nefasta desde el descenso del 86 no haya supuesto otra enorme catástrofe.

Ruina Catástrofe es también la gestión con Kangin. Dos años después de marcharse con la carta de libertad, el coreano va a dejar 20 millones en la caja del Mallorca. Si no fuera una constante hasta se podría apelar a la mala suerte y una concatenación de circunstancias. Pero el que iba para franquicia de Lim es el enésimo futbolista que orbita en la galaxia Mendes y abandona Mestalla gratis o casi para poco después protagonizar un traspaso de dos dígitos. Son muchas las cosas que no cuadran y esta es una, sin duda, de las que más escuecen. Hay quien para la ausencia de una estructura deportiva profesional no es un problema sino todo lo contrario.