Valencianizar el equipo en tiempos de guerra

Después del tremendo susto de la temporada pasada y siendo plenamente consciente de la mediocridad absoluta en la que Peter Lim ha sumido al Valencia CF es momento de darle otro enfoque al vestuario.

Analizando precedentes, situación económica y capacidad en el mercado, lo más normal es que la próxima campaña el equipo vuelva a sufrir y atravesar malos momentos -ojalá me equivoque-, por lo que va a ser clave tener una plantilla de gente comprometida y con experiencia en la élite. Aquí la idea de valencianizar la plantilla me parece un aspecto importante a tener en cuenta.

No me cerraría, por supuesto, a fichar solo jugadores valencianos, pero sí veo importante tener una buena cuota de ellos, de gente que sabe dónde está y el escudo que representa. Por eso me hubiese quedado a Toni Lato y por eso veo a los Vicente Guaita o Sergi Canós buenas opciones para defender la trinchera de un Valencia que busca sobrevivir en tiempos de guerra.