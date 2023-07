Enséñame la pasta

Si el Levante salva su bola de partido sin caer en manos ajenas será una gran noticia. Sin embargo, con independencia de la solución final entre los candidatos que conocerán de primera mano la explicación de la falla, este tiene que ser el último servicio de la Fundación Cent Anys tal y como es ahora. Demostrado ya que el último maquillaje fue insuficiente, hay un ciclo que se ha cumplido.

Y, aunque sea con honores por los servicios prestados, toca enterrarlo y dar paso a otro. Los 90 kilos que volaron con el penalti de Róber Pier han dejado al club en una situación en la que es conveniente un giro en la gestión y del todo urgente una inyección financiera. Es algo que los patronos deben tener en cuenta cuando estudien a fondo las distintas propuestas. El cambio de rumbo y la reunión convocada de urgencia para el viernes obedecen precisamente a la necesidad de tenerlo todo atado y ampliar plazos para que el traspaso de poderes, más que rápido, sea el mejor posible. Se vienen temporadas de economía de guerra, de renegociar y de volver a la senda del éxito deportivo. Los recursos ya no van a ser los mismos pero el objetivo tiene que continuar siendo el ascenso.

Show me the money

Lo dicho para el Levante sirve obviamente para el Valencia, cuya encrucijada a todos los niveles es la misma que cuando el equipo se fue de vacaciones. Ni salidas ni entradas, con lo que Baraja se pondrá en unos días a trabajar en balde con futbolistas que no estarán en septiembre. El plan de mínimos se mantiene y la tensión social, como siempre por estas fechas, vuelve a bajar.

Y es que no es la mejor época para abanderar una lucha que tiene a los grupos de oposición exhaustos, lo que no quita aun así para que se vengan novedades en varios frentes y a no mucho tardar. Con las instituciones y el banco en el punto de mira, sin embargo, la estrategia cojea dejando de lado a LaLiga y a un Tebas que es quien sostiene la gestión que se ejecuta desde Singapur. La sociedad valencianista tiene que dar un paso al frente para recuperar el club pero de lo que se trata también es de articular una opción para hacerlo que sea más que una utopía.