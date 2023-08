Las gallinas que entran por las que salen

El Valencia está a nada de que arranque la competición y de momento del equipo que terminó la temporada al actual solo cambia que hay menos jugadores con nivel de la primera plantilla y que el marrón, en muchos casos, es para los chavales que suben del filial o incluso del juvenil.

El problema no es que a estas alturas no haya aterrizado ninguna cara nueva más allá de Pepelu, sino darse cuenta de que será complicado ver al Valencia el 1 de septiembre con un equipo competitivo para la presente temporada. De fondo esperan Amallah, Canós y Mir. Este último eso sí parece una operación que se está complicando más de la cuenta por muchos motivos, el primero de ellos porque el rival con el que arranca laliga el Valencia es precisamente el hispalense. Una vez pase ese partido, el cuadro de Mestalla tratará de cerrar la operación, pero sin dinero no parece sencilla. Más aún tras ver cómo el Sevilla también está teniendo problemas en firmar jugadores.