Esta película ya la he visto: que fichen pronto

La victoria en el Pizjuán no tapa las carencias de la plantilla del Valencia, que a 14 de agosto necesita todavía muchos fichajes para ser plenamente competitiva. Quedan algo más de dos semanas para cerrar la ventana de contrataciones, pero empiezo a tener la sensación de haber visto esta película. El club transmitiendo que hay tiempo y que están trabajando hasta que el tiempo se acaba y se ve que tanto trabajo no había hecho.

Todo el verano de Javi Gracia se dijo que se ficharía seguro en el tramo final cuando se resolvieran las salidas y no llegó nadie. El invierno pasado, más de lo mismo, generar expectativas, mentir al entrenador y acabar diciendo que no se fichó porque era imposible mejorar el equipo. Temo que tanta demora desemboque en menos fichajes de los que se necesitan y que los que vengan no sean del nivel necesario para dar un salto de calidad a un equipo al que Meriton está condenando a sufrir una temporada más.