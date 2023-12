Que a nadie le tenga que ‘crecer’ la nariz...

Con una Junta abierta a todos los accionistas, tal y como se prometió hace un año, además de sin prohibiciones a los medios de comunicación, el impacto de lo que no se quiere que salga pero va a terminar saliendo habría sido mucho menor. No hay altavoz más potente que la censura ni mayor torpeza que ponerle diques al mar, así que realmente hay que darle las gracias a la administración Meriton por subirle el volumen a una oposición que no puede hacer nada ante el rodillo pero sí cantarle las verdades del barquero. De ahí viene, sin duda, el mayor interés de una Junta en la que también para Layhoon, que acto seguido se enfrentará a su primera rueda de prensa desde el caos que fue la del 1 de febrero, llega el momento de la ‘verdad’. Con la credibilidad bajo mínimos, máxime con el sainete de la ausencia de Kiat Lim, el heredero que garantizaba el compromiso del padre con el Valencia CF porque vendría de manera «más regular y frecuente», la presidenta está obligada al enésimo ejercicio de funambulismo. Sin el beneficio de la duda después de tantos incumplimientos y mentiras, el mal trago lo tiene asegurado, aunque eso por desgracia no va a resolver nada de cara al presente y el futuro de una entidad con muchas incógnitas por resolver. Dudas para las que no habrá respuesta, entre ellas las del boquete económico, aunque suficiente si de su intervención, la primera también desde Meriton Confidencial sobre su situación fiscal en España, sale al menos un mensaje para el Ayuntamiento. Desde el tajo a la comunicación al más alto nivel, no ha habido postura ante el Consistorio, con un importante revuelo interno por cierto entre los socios de gobierno tras la propuesta de VOX. Se viene un día intenso que empezará pronto con las protestas en Mestalla y en el que, ojo, que no todo girará alrededor del Valencia, cuyos jugadores y técnicos hacen bien en aislarse. Atentos al Levante, que también vienen curvas.