Rubén Baraja es lo mejor que le ha pasado al Valencia en 2023. De lejos. El Pipo ha conseguido estabilizar al equipo y cambiar la atmósfera del vestuario y Mestalla. Ha logrado darle vida al club a pesar de Peter Lim. Y eso tiene mucho mérito. Por no hablar de la camada de jóvenes canteranos que ha apadrinado y que están maquillando la imprudente planificación deportiva del club. En el mercado de verano. En el de invierno. Siempre. Baraja es el único camino para 2024. El Valencia se encomendará a él y a sus niños otra vez. No le queda otra. Porque no hay nada que esperar de sus dirigentes.

Ha quedado demostrado. Mestalla se merece un año mejor que 2023 y la única persona capaz de frenar esa decadencia deportiva a la que Lim ha condenado al Valencia es Baraja. Quede como quede el partido de esta noche contra el Villarreal, el Pipo habrá conseguido cerrar una primera vuelta del campeonato muy por encima de las posibilidades reales de esta plantilla. «Espero que no perdamos el hilo de la exigencia», dijo en su rueda de prensa. Y no le falta razón. La tranquilidad con la que el equipo vive en la décima posición de la tabla no puede confundir a nadie. Hoy es muy importante ganar. Por cerrar la primera vuelta lo más lejos del descenso, por dar continuidad a las buenas sensaciones contra el Rayo y el Barcelona, por cargar la mochila de confianza de cara a lo que viene y por la esperanza de una afición que se merece un 2024 mejor. Mucho mejor.