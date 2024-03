Si un equipo nos puede sorprender es este Valencia

Alcanzar plazas europeas no es una utopía, pero sí es muy complicado. Más todavía después del solar en el que se ha convertido la defensa con las salidas de Gabriel Paulista y César Tárrega y la lesión de Mouctar Diakhaby, pero si hay un equipo capaz de sorprendernos este final de temporada es el Valencia de Rubén Baraja.

Porque a entrega, sacrificio e identificación con la camiseta no le gana nadie y porque de la mano del Pipo ya son muchos los casos de jugadores rindiendo muy por encima de las expectativas.

A tenor de lo visto desde que cogió el banquillo, si me dices que Baraja va a hacer de Cenk un central sólido, me lo creo. Si me dices que va a encontrar la fórmula para disparar el rendimiento del equipo fuera de casa, me lo creo.

Y si me dices que va a aguantar la presión de luchar hasta la última jornada por meterse, claro que me lo creo. Cómo no hacerlo si con un grupo de ‘nanos’ aguantaron la tensión de verse al borde del abismo.

Si se quitan la correa y las lesiones no le lastran más, les veo capaces de todo en las jornadas que quedan. Y es así, toda la desazón que siento por la situación institucional que ha llevado al Valencia a la absoluta mediocridad deportiva contrasta con la fe que le tengo a Baraja y los suyos y la capacidad que tienen de volver a sorprendernos. Con ellos Europa es un objetivo difícil, pero también es una lucha real.