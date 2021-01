Una Lliga sense trio favorit a alçar el títol

La XXXVIII Lliga Bankia – Trofeu Diputació de València va arrancar el passat cap de setmana envoltada per la incertesa provocada per l'evolució de la pandèmia. La reprogramació del calendari original va ser la conseqüència de les mesures de seguretat adaptades per la Generalitat Valenciana que va desembocar en el tancament dels trinquets de Piles i Xeraco, on havia de disputar-se dues partides de la primera jornada. Finalment, Bellreguard va acollir la jornada al complett.

El primer equip a estrenar el caseller de victòries a la Lliga va ser El Genovés. Vicent, Tonet IV i José es va imposar per 30-15 a Castelló en una partida on l'expectativa estava a veure com Tonet IV s'adaptava als seus companys. Vicent va demostrar que forma una bona societat amb el mitger, mentre que José no va tindre oportunitat d'entrar molt en joc. Enfront, Marrahí va ser competitiu, mentre que Lorja i Murcianet van compenetrar-se, destacant l'actuació del debutant.



Xàbia i Oliva van ser les següents formacions en aconseguir el triomf. Ian va garantir que el seu braç no està limitat i la treta va resultar clau perquè Néstor sumara quinzes al capdavant contra Barxeta. Moltó va recuperar sensacions positives jugant en equip, mentre que a Raúl li va costar entrar en joc. El duel de mitgers va decantar la balança per als alacantins. Seve va ser l'artífex del triomf en ficar al seu equip en frenar la remuntada barxetana. Roberto va tardar a trobar la galeria, però va fer créixer al seu equip en augmentar la seua agressivitat.

Xeraco va sumar una unitat en caure derrotat (30-20) davant Oliva. Vercher va ser l'arma més fructífera en la seua potent treta, però Salelles II va superar-lo tot i que inicialment va pagar el seu debut. D'això s'aprofitaren Ricardet i Ibiza a la punta en segones jugades. Igual que a l'anterior partida, els mitgers va ser claus, amb Brisca més ofensiu que Canari, i ala llarga va atorgar el triomf als olivers. En definitiva, no hi ha un clar favorit i tots demostraren arguments per a lluitar per una Lliga oberta a qualsevol dels trios.