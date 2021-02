Victoria, el 'Talento Joven' que reina al raspall femení

La pilota és talent i això ho corrobora Victoria Díez. Actual número u de la modalitat de raspall en categoria femenina, la jugadora de 19 anys va ser una de les triomfadores dels VIII Premis Talento Joven Comunitat Valenciana que organitzen cada any Levante-EMV, Superdeporte i Bankia. Campiona en l'apartat d'esports, la de València considera que la recompensa «és un incentiu més per a continuar millorant cada dia».

«No m'ho esperava, estic molt contenta», declara Victoria sobre un nomenament, unànime del jurat, que va ser a càrrec del president del Levante UD, Quico Catalán, en una gala virtual que va retransmetre Levante TV. Unes paraules que van fer «il·lusió» a Victoria, mentre mirava sorpresa a son pare Juan Carlos, fora de pantalla. «Sense mon pare i el meu germà, Carlos, no hauria arribat fins ací», explica.

La història de Victoria va iniciar al col·legi. Ella i Carlos descobriren la pilota gràcies a la construcció d'un minitrinquet. A partir d'ací, la 'Talento Joven' va prendre el vol d'una carrera que va continuar a clubs com els de Godelleta, Rafelbunyol, Bicorp i Borbotó.

Estudiant del Grau de Biotecnologia a la Universitat de València, Victoria va decidir dedicar-se a esta rama perquè «m'agradaria investigar sobre el càncer que va tindre ma mare». Un colp dur en la vida que li ha fet ser «la persona que soc ara. Això ho aplique en l'esport. La meua manera de jugar, ha de veure amb la meua manera de ser».

Victoria es defineix com a «tímida» fora del trinquet i «a les partides soc seriosa, controle bé els nervis i la força. Jugue amb el cap». Tres vegades campiona de l'Individual, es troba a un títol més d'aconseguir tres consecutius, i en conseqüència, el fris grec en propietat. «Fins que no vaig fer-me amb el primer mà a mà, no m'ho vaig plantejar. No em pose reptes, no saps mai que passarà. Ho intentaré. No em sent la número u, però sé que el que he aconseguit és difícil», declara amb humilitat. Una jugadora que tornarà a formar parella amb la seua amiga Mar en la Lliga Bankia d'Elit de Raspall Femení.

No obstant, Victoria sí que prioritza un títol. «L'Individual de 2019 contra Mar. Guanyara qui guanyara, m'anava a alegrar. A més, va coincidir que el dia anterior va ser el meu 18 aniversari i va vindre la meua família de sorpresa. De normal, només estan mon pare i germà. Va ser especial veure que feliços estaven per mi», recorda.

Respecta la situació que viuen els pilotaris masculins d'elit, únic esport al seu màxim nivell aturat, a Victoria li sembla «lleig que no juguen. La pilota és igual que altres esports». Així mateix, la de València va aprofitar l'aturada per a centrar-se en els exàmens, però ara «necessite jugar», diu. Per altre costat, la pilotari de 19 anys veu «difícil que les xiques siga'm professionals hui en dia», encara que sí «em faria il·lusió que algun campionat es considerara professional», i així poder optar «a ser reconeguda com a esportista d'elit i aprofitar estos avantatges al Servei d'Esports de la Universitat». Uns recursos com fisioteràpia o nutricionista, entre altres, amb els que podria estalviar diners i que seria una «passada» per a Victoria, el talent jove que reina a la raspada.