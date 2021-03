El raspall ja té semifinalistes

La Lliga Bankia de raspall va resoldre ahir al trinquet de Dénia la incògnita de les dues places que estaven vacants per a les semifinals. Amb la classificació confirmada de Vicent, Tonet IV i José i de Vercher, Canari i Ricardet, el desenllaç de les dues partides disputades ha atorgat la classificació a Marrahí, Lorja i Murcianet i a Ian, Seve i Néstor.

La sessió va començar amb la victòria de Vicent, Tonet IV i José davant Moltó, Roberto i Raúl, que s'han quedat sense opcions en perdre pel resultat de 25-10.

Els guanyadors van estar com sempre, o siga molt bé. L'equip ofereix millors sensacions amb cada jornada completada perquè Tonet IV continua exercint de número u i a més Vicent i José tenen cada vegada més presència en les victòries. Per la seua part, els derrotats van posar voluntat, però els va faltar espenta per a optar a la victòria.

A continuació, poca història en el triomf de Marrahí, Lorja i Murcianet davant Pablo, Brisca i Ibiza, que van caure per 25-0 i també confirmen que no seran equip de les semifinals. La superioritat dels ara ja semifinalistes va ser absoluta.



La Lliga en la modalitat d'escala i corda també va completar part de la jornada ahir a Dénia. La conseqüència més rellevant és que Giner, Pere i Álvaro ja són matemàticament semifinalistes en superar amb comoditat a Soro III, Jesús i Salva per 60-25.

En l'altra partida del dia, José Salvador, Félix i Bueno es van imposar a Pere Roc II, Nacho i Guillermo per un ajustat 60-55. Els dos trios van signar una gran actuació i es queden com estaven, segons i tercers, encara que més prop de la passada.