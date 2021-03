Les semifinals ja tenen trinquets

El camí per al títol de la XXX Lliga Bankia d'escala i corda comença a definir-se. Després de la celebració de la fase regular, conclosa el passat cap de setmana, ja es coneixien els quatre equips que es mesuraran per conquerir el trofeu lliguer, així com els encreuaments, però faltava per desvetlar les dates i els trinquets on es disputaran estes semifinals. L'atzar va ser el que va determinar estes circumstàncies en un sorteig telemàtic celebrat ahir per la Fundació per la Pilota Valenciana.

La Pobla de Vallbona (Puchol II, Héctor i Hilari) i Almussafes (De la Vega, Javi i Carlos) obriran les eliminatòries el pròxim dissabte (17.50hores) al trinquet Salvador Sagols de Vila-real. La tornada serà el dia 11 d'abril (11.30 hores) en el trinquet Eusebio de Sueca. Cal recordar que el trio de Puchol II va finalitzar en la segona plaça amb les mateixes unitats que el conjunt comandat per De la Vega, tercer.

Així mateix, l'equip de Pedreguer-MasyMas (Giner, Pere i Álvaro Gimeno) va rematar la fase regular com l'única formació invicta. En conseqüència, els alacantins van encapçalar el tauler, privilegi que els mesurarà amb el quart al tauler, Dénia (Jose Salvador, Félix i Bueno). L'anada tindrà lloc el pròxim diumenge, dia 4 d'abril (17.30 hores) al trinquet 'El Rovellet' de la localitat deniera. La tornada es traslladarà a Xàbia el dia 10 d'abril, a les 16.30 hores.

Per a accedir a la gran final caldrà obtenir dues victòries. En el cas d'empat a un triomf, independentment del resultat, en la segona partida es disputaria una pròrroga al millor de tres jocs.



Tot i que fa un parell de jornades que la XXXVIII Lliga Bankia – Trofeu Diputació de València de raspall va completar el quadre de semifinals, encara no estan clars els encreuaments. Una situació que es podria definir hui a Castelló. El conjunt local (Marrahí, Lorja i Murcianet) es batrà amb Barxeta (Moltó, Roberto i Raúl) a les 17.30 hores. Els de la Ribera Alta necessiten puntuar per assegurar-se la tercer lloc i evitar El Genovés.