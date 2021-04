Giner fa el primer pas a la final

La formació de Pedreguer de Giner, Pere i Álvaro ha fet el primer pas cap a la final de la Lliga Bankia d'escala i corda en superar ahir al trinquet de Dénia a l'equip local de José Salvador, Félix i Bueno, que va cedir per 60-45.

L'anada de la segona semifinal va estar marcada per la intensitat i per la pegada. Els dos equips van jugar decididament a l'atac, a carregar durant l'hora i mitja de durada d'una partida que va tindre diferents fases.

La primera va ser la de la màxima igualtat, que va durar fins al 30-25 favorable als després vencedors. En este tram, cada equip va fer el joc del dau encara que des del rest també es pegava fort a la mínima oportunitat.

A continuació, Giner, Pere i Álvaro van trencar la dinàmica en sumar des del rest, on Pere es va encarar a la llotgeta de baix amb precisió mil·limètrica. Ací va començar la fase de domini dels de Pedreguer, precisament amb el mitger com a component més destacat en la consecució dels quinzes, encara que Giner ho passava tot i Álvaro es prodigava per igual per a parar pilotes o afusellar-les.

Enfront es va perdre frescor, tal vegada confiança. El cas és que la superioritat era clara en la canxa i en l'evolució del marcador, que es va situar en 50 per 25.

I va arribar la remuntada, o el conat perquè va ser incompleta. José Salvador, Félix i Bueno no solament van recuperar l'encert en atac sinó que a més es van convertir en tres frontons per a tornar les pilotades dels contraris i sobretot de Giner, que va acaparar el joc del seu equip perquè les línies capdavanteres van estar perfectament evitades per les pilotades de l'equip de Dénia.

L'exhibició que estava fent Giner no va impedir que el marcador s'ajustara a 50-45, però sí que la partida s'igualara en jocs. I és que el de Murla va frenar la remuntada restant pilotes de quinze i acabant-les des de la seua parcel·la, en este cas des del rest (55-45).

Però encara quedava rematar la feina i no va ser fàcil perquè José Salvador, Félix i Bueno van fer val per a posar-se 55-50 i passar al dau, però eixe quinze fonamental es va resistir i finalment es va imposar la feta de dau de Giner i les descàrregues dels de davant.



Pròxima parada, Xàbia



La semifinal conclourà el pròxim dissabte a Xàbia. El resultat d'ahir ja no importa, solament la victòria. Si el trio de Giner torna a véncer passarà a la final. I si guanya José Salvador hi haurà pròrroga al millor de tres jocs.