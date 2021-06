Nacho es guanya el Villarreal CF

Nacho va ser el jugador més destacat ahir a Vila-real, encara que això no vol dir que la resta de jugadors no tinguera una actuació per a recalcar.

El trinquet Salvador Sagols va viure ahir una autèntica festa de pilota, perquè Jose Salvador, Nacho i Álvaro Gimeno es proclamaren campions del V Trofeu Villarreal CF d'escala i corda. El públic i els espectadors van gaudir de més de dues hores i mitja d'una final on ambdós equips van oferir un espectacle digne de la samarreta groga que van vestir. No es pot queixar el club vila-realenc que el seu torneig no haja fet afició a la Plana Baixa, perquè si una partida d'estes característiques no ho aconsegueix, no hi ha altra manera. El trio de Jose Salvador es va imposar per 60-50 a Marc, Bueno i Fèlix amb una figura líder sobre la resta, la del mitger de Beniparrell, Nacho.

Amb la tranquil·litat que el caracteritza, Nacho va saber sobreviure als bombardejos de Félix i Bueno i a les canonades enviades per Marc des del fons. Tal va ser la seua implicació en el resultat, que quan la formació rival va evitar-lo, va aconseguir dominar el lluminós. Això no obstant, en el moment que Nacho va entrar de nou en joc, l'equip de Jose Salvador va recuperar l'avantatge al marcador.

«Cal gaudir de la partida», resava Nacho cada volta que passava baix la corda amb un somriure que delatava la satisfacció en el seu joc. El mateix que el mitger treia quan Álvaro Gimeno agafava alguna pilota intermèdia i que el massalfassarenc acabava amb quinze o quan descansava en les cadires de la característica porta del trinquet vila-realenc. Açò no vol dir que els seus companys no destacaren, i tant que ho van fer, com també els rivals. Va haver-hi temps per tot, però si algú va fer alçar a l'escala en més moments, va ser Nacho.

La balança de la final va caure del costat blau amb 40 iguals. Després que Marc i companyia havien contrarestat el primer joc roig des del rest i de sumar des del dau per a situar el 35-40, el rest de Montserrat va situar al seu equip a dos (0-30) per a continuar la ratxa roja des del rest. Va ser ací quan va tornar a aparéixer Nacho per impulsar als seus companys i tancar la igualada a 40. En el següent tanteig del trio de Jose Salvador al rest van tornar a col·locar-se per davant (45-40) i va augmentar la distància des del dau (50-40).

Una diferència de dos jocs que ja no variaria fins al final, encara que l'últim joc va poder ser per a qualsevol equip, ja que ambdós disposaren de diverses ocasions amb val- Dues per als rojos que hagueren significat.el iguals a 55 i jugar per a guanyar des del dau, però que van tancar els blaus a la quarta.