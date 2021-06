Vercher guanya a Ximo i s'estrenarà als quarts

L'any 2021 està sent insuperable per a Vercher. El rendiment esportiu del de Piles estava fora de tot dubte, però els resultats no acompanyaven. Tot ha canviat en esta temporada. Vercher va estrenar el seu palmarés de títols importants amb la Lliga CaixaBank, i ahir, el saforenc va superar per primera vegada la barrera dels huitens de final del Campionat Individual CaixaBank – Trofeu President de la Generalitat de raspall.

Era la quarta vegada que el rest de 22 anys es presentava al desafiament de jugar el mà a mà. Seve, Ian i Tonet IV van ser els seus botxins en les edicions anteriors i Ximo es presentava amb la categoria de cap de sèrie en arribar als quarts de final el 2020. El 25 per 5 amb el que va finalitzar el lluminós del trinquet El Rovellet de Dénia, va certificar la classificació de Vercher per a la següent ronda. Això significa que el pròxim any serà ell el cap de sèrie i vestirà de roig en la primera eliminatòria.

Per aconseguir el passe, Vercher va haver de desplegar la seua habitual treta davant un Ximo lluitador. Tot i que l'inici va ser absolut per al piler, el de Castelló de Rugat va anar creixent al llarg de la partida, principalment amb la treta.

A l'hora de pilotejar, la majoria de quinzes queien del costat de Vercher, el qual amb 15-5 va aconseguir trencar-li el dau al seu contrincant quan Ximo va arriscar avançant la seua posició. Era necessària esta tàctica perquè després Vercher finalitzaria al dau, on va aprofitar-se del baixó anímic del castellonenc. Així, Vercher es batrà amb Salelles II als quarts de final, el 15 de juny al trinquet d'Oliva.

Els quarts del Grup Imparell es completen amb el duel entre Tonet IV i Iván, programat per al 18 de juny al Genovés. Ambdós es van classificar sense haver de jugar els huitens a causa de les lesions dels seus rivals, Badenes i Murcianet.