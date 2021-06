Ninobe Quart de Poblet, campió de l'Autonòmic de frontó de parelles

Ninobe Quart de Poblet es va proclamar campió del Campionat Autonòmic de frontó de parelles, Trofeu Diputació de València en Primera categoria, mentre que en Segona el títol va ser per al Bvalve El Puig C i en Tercera per a Almussafes B.

Amb l'aforament complet des de feia dies, el frontó d'Almussafes va viure una intensa jornada de frontó valencià amb tres finals consecutives. En la categoria reina, La Pobla de Vallbona i Ninobe Quart de Poblet lluitaven pel títol. Pasqual de la Pobla i Adrián de Museros, per part de l'equip de la Pobla de Vallbona va començar fort per agafar un avantatge que podia posar els nervis en els blaus de Quart. Amb 4-1, però, Adrián de Quart i Roberto de Beniparrell van saber respondre per igualar la partida a 9.

Era el moment blau, així que van aprofitar Adrián i Roberto per sumar sense que Pasqual i Adrián respongueren. 9-14 i alguna alarma s'encenia en l'equip roig, que reaccionava ara per tornar a la igualada. A partir d'eixe moment, el joc va estar tan igualat com el marcador, que es menejava amb un o dos punts per damunt per als blaus (22-24). Però els de Quart volien més, i amb un Roberto que forçava a Pasqual i Adrian, ben acompanyat per Adrián de Quart, l'equip de blau agafava avantatge amb 24-28 que els rojos intentaven reduir (27-28), i igualaven a 30. Li pegaven la volta els rojos amb 31-30, però un gran punt amb Adrián de Quart carregant-se de pilota, va acabar sent punt blau que tornava a posar la igualada (31-31).

La tònica fins al final va ser de igualtat, tot i que els blaus se situaven per davant i feien patir els rojos. Aguantaven els dos equips amb un altíssim nivell, fins que amb 38-40 els blaus forçaven a paret l'errada dels rojos, que acabaven caient per 38-41. Al final, campionat per a Quart de Poblet, que sumava d'esta manera el seu títol número 12.



El Puig domina en Segona i confirma el títol

La final de Segona va deixar una interessant partida entre Almussades A i Bvalve El Puig C. L'equip d'El Puig es va endur el campionat per 34 a 41 després de dominar el marcador quasi en tot moment. Saül Escudero i Marco Gimeno van aconseguir doblegar a Toni Sánchez i Moisés Giner, per apuntar-se el títol en la Divisió de Plata del frontó valencià per parelles.



El campionat de Tercera es queda a Almussafes

En la final de Tercera, Almussafes B va deixar la final i el títol a casa. Jose Valls i Pepe Valls, pare i fill, van guanyar a Bvalve El Puig G per 41 a 22. Els joves Carlos Piquer i Alberto Fajardo van lluitar però no van poder superar el nivell oferit per l'equip B d'Almussafes.



Aforament complet des de feia dies

Les mesures de seguretat per continuar amb el control de la pandèmia es van seguir de manera estricta. El número de persones dins del frontó va estar controlat en tot moment: l'aforament es va completar dies abans de les finals, per estar limitat per normativa. Així, cada persona tenia assignada una plaça i a l'entrada al frontó 'José Ventura' es va procedir al control de gel per part de tots els assistents, a més de l'ús obligatori de les mascaretes.