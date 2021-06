Puchol II continua intractable

No calia confirmar a Puchol II com a ferm candidat al títol del mà a mà perquè el vigent campió continua estant un escaló per damunt de quasi tots des de fa temps, però el de Vinalesa tenia ahir una important pedra de toc al trinquet de Pedreguer en l'eliminatòria dels quarts de final. Ni més ni menys que Giner, un altre que està de moda, que a més jugava en el seu territori, però que no va poder fer front al favorit, que es va imposar per 60-40.

La partida va començar amb Giner cohibit o nerviós. El cas és que el de Murla va cedir el primer joc des del dau i el segon al rest sense oferir massa oposició. Va ser en el parcial següent quan va estrenar el seu caseller afinant el dau i quan va rebre les primeres ovacions del públic, que en la immensa majoria anava a favor seu, quan. Ara sí, el pilotari 'de casa' s'havia activat.

Amb els dos contendents centrats i ratllant a bon nivell, l'equilibri es va imposar en el duel amb una successió de jocs aconseguits al dau que van mantenir la distància de dos parcials fins al 45-35.

Això sí, la manera de sumar era diferent: Puchol II manava quan li tocava respondre a la ferida executant a la perfecció al racó i als peus mentre que Giner, tot i que també pegava amb precisió, havia de bregar molt més per a traure el mateix benefici des del dau perquè el rival les tornava quasi totes. En el que sí que igualaren ambdós va ser en la facilitat i espectacularitat per a encarar-se a la galeria, encara que en esta faceta també hi hagué diferència perquè a Giner li van caure prou més pilotes.

El punt d'inflexió va arribar amb 45-35, parcial que va estar molt igualat i que finalment va caure del costat del campió... des del rest, que a continuació incrementava l'avantatge amb autoritat amb la feta de dau (55-35).

Era qüestió de temps que Puchol II certificara la passada a semifinals. I li va costar un poc, perquè Giner va mantenir la bravura, però va succeir.

Moltó, endavant



En el Campionat Individual CaixaBank de la modalitat de raspall, Moltó es va guanyar ahir el bitllet per als quarts de final en imposar-se a Roberto al trinquet de Bellreguard pel tanteig de 25-15.

Els dos pilotaris van començar forts al dau i posteriorment Moltó va imposar la seua força i condició de rest per a distanciar-se 15-5. Semblava que la partida acabaria prompte, però el de Barxeta va baixar les prestacions i el d'Alzira les va pujar, amb la qual cosa hi hagué igualada a 15. En el tram final, novament superioritat de Moltó i per tant victòria.